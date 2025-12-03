Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки крутятся у двери для сброса лишнего напряжения перед прогулкой — "Белновости"
Дочь Панина* заявила, что актёр выставляет её "чмоней" в соцсети
Белок снижает вечерний голод по данным диетолога Виктории Говорушко
Британская Thames Water столкнулась с валом жалоб после повышения тарифов
Плодовые деревья закладывают почки осенью и требуют постоянное питание
Грудинка на кости делает бульон особенно наваристым
Продажи Haval Jolion, Tenet T4 и T7 выросли на российском рынке
Вот как экипаж воздушного судна объявляет о срочной ситуации — Simple Flying
Юрий Лоза назвал свою песню "Зима" хитом на все времена

Брижит Бардо призналась в суицидальных мыслях и отсутствии материнских чувств: что спасло актрису от отчаяния

Брижит Бардо рассказала о попытках суицида и отношениях с сыном
Кино

91-летняя французская актриса и секс-символ Брижит Бардо сделала ряд шокирующих признаний в новом документальном фильме режиссёра Алена Берлинера. Картина "Бардо", снятая при её полной поддержке, раскрывает самые мрачные периоды жизни легенды.

Брижитт Бардо
Фото: commons.wikimedia.org by Brazilian National Archives, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брижитт Бардо

Актриса рассказала, что на пике мировой славы, будучи затворницей в собственном доме из-за преследования папарацци, она боролась с глубокой депрессией. Слава, которую она обрела после фильмов "И Бог создал женщину" и "Манина, девушка в бикини", стала для неё невыносимым бременем.

"Каждое утро я просыпалась грустной и чувствовала себя одинокой. Я хотела покончить с собой, но меня спасло чудо", — призналась актриса.

Спасением для неё стала любовь к животным и основание собственного благотворительного фонда.

Также Бардо с поразительной честностью рассказала об отсутствии материнских чувств к своему единственному сыну, Николя-Жаку Шарье, признав, что не была создана для материнства. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Здоровье
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Домашние животные
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Популярное
Озоновая дыра подала сигнал: над Антарктидой исчезает

В 2025 озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Продажи Haval Jolion, Tenet T4 и T7 выросли на российском рынке
Вот как экипаж воздушного судна объявляет о срочной ситуации — Simple Flying
Юрий Лоза назвал свою песню "Зима" хитом на все времена
Пользу интервальной ходьбы для сжигания жира установил университет Мичигана
Собственник не вправе посещать арендованное жильё без согласия — юрист Хаминский
Кеннеди приходил к Мэрилин Монро в ночь её гибели – Паттерсон
Актриса Нино Нинидзе осудила травлю Ларисы Долиной
Свинину для лазаньи смешивают с зеленью и специями
Солевой раствор улучшает плодоношение садовых деревьев — В гостях у грядки
Лабиринт Ариадны на Сицилии предлагает уникальный опыт прогулки — Good Trekking
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.