Брижит Бардо призналась в суицидальных мыслях и отсутствии материнских чувств: что спасло актрису от отчаяния

Брижит Бардо рассказала о попытках суицида и отношениях с сыном

91-летняя французская актриса и секс-символ Брижит Бардо сделала ряд шокирующих признаний в новом документальном фильме режиссёра Алена Берлинера. Картина "Бардо", снятая при её полной поддержке, раскрывает самые мрачные периоды жизни легенды.

Актриса рассказала, что на пике мировой славы, будучи затворницей в собственном доме из-за преследования папарацци, она боролась с глубокой депрессией. Слава, которую она обрела после фильмов "И Бог создал женщину" и "Манина, девушка в бикини", стала для неё невыносимым бременем.

"Каждое утро я просыпалась грустной и чувствовала себя одинокой. Я хотела покончить с собой, но меня спасло чудо", — призналась актриса.

Спасением для неё стала любовь к животным и основание собственного благотворительного фонда.

Также Бардо с поразительной честностью рассказала об отсутствии материнских чувств к своему единственному сыну, Николя-Жаку Шарье, признав, что не была создана для материнства.