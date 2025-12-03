От скандала до юмора: Нино Нинидзе поделилась опытом общения с мошенниками на фоне дела Долиной

Актриса Нино Нинидзе осудила травлю Ларисы Долиной

Актриса Нино Нинидзе высказала своё мнение по поводу резонансного скандала вокруг народной артистки Ларисы Долиной. На светской премьере сериала "Золотое дно-2" в Москве она призвала прекратить травлю певицы, хотя и не стала оправдывать её действия.

Нинидзе отметила, что считает недопустимым публичное издевательство над человеком.

"Травля человека недопустима. Мне жаль её", — заявила актриса, комментируя ситуацию, в которой Долина, обманутая мошенниками, через суд вернула себе проданную квартиру, оставив покупательницу без денег и жилья.

При этом Нинидзе поделилась личным опытом общения с аферистами, демонстрируя ироничный подход.

"Я сразу понимаю, что это мошенники. И мне сразу хочется смеяться и глумиться над ними. Однажды человек позвонил и не смог выговорить мою фамилию. Я поняла: "мой клиент". Начала спрашивать у него, как дела", — рассказала актриса журналистам The VOICE.

Она также добавила, что её оберегает от необдуманных рекламных сделок директор-юрист, который всё тщательно проверяет.