Актриса Нино Нинидзе высказала своё мнение по поводу резонансного скандала вокруг народной артистки Ларисы Долиной. На светской премьере сериала "Золотое дно-2" в Москве она призвала прекратить травлю певицы, хотя и не стала оправдывать её действия.
Нинидзе отметила, что считает недопустимым публичное издевательство над человеком.
"Травля человека недопустима. Мне жаль её", — заявила актриса, комментируя ситуацию, в которой Долина, обманутая мошенниками, через суд вернула себе проданную квартиру, оставив покупательницу без денег и жилья.
При этом Нинидзе поделилась личным опытом общения с аферистами, демонстрируя ироничный подход.
"Я сразу понимаю, что это мошенники. И мне сразу хочется смеяться и глумиться над ними. Однажды человек позвонил и не смог выговорить мою фамилию. Я поняла: "мой клиент". Начала спрашивать у него, как дела", — рассказала актриса журналистам The VOICE.
Она также добавила, что её оберегает от необдуманных рекламных сделок директор-юрист, который всё тщательно проверяет.
В 2025 озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.