Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лабиринт Ариадны на Сицилии предлагает уникальный опыт прогулки — Good Trekking
Сбалансированная еда снижает тягу к сладкому — диетолог Лорен О'Коннор
Аккумуляторные хранилища превращаются в прибыльный инструмент заработка — Energate
Жених Анфисы Чеховой пришёл на премьеру с бывшей женой
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Физическая активность снижает влияние стресса на организм — Savoy Wellness
Переход мошенников к схемам с обратными звонками выявили эксперты кибербезопасности
Низкую вероятность запрета показа роскоши в соцсетях указал инвестор Скуйбеда
Добровольность сдачи детской биометрии в школах подтвердил Виталий Милонов

Собаки занимают кресла на сеансах Зверополиса 2 — почему владельцы массово приводят питомцев

В Китае проводят показы "Зверополиса 2" с участием собак
Кино

В Китае стартовала необычная киноакция, связанная с премьерой мультфильма "Зверополис 2". Владельцы собак начали массово приходить со своими питомцами на специальные сеансы, организованные в кинотеатрах. Об этом сообщает аккаунт "China Insider" в социальной сети Instagram*.

Кинотеатр
Фото: unsplash.com by Toni Pomar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кинотеатр

На таких показах собаки располагаются на отдельных креслах или на коленях у хозяев. Этот оригинальный формат совместного просмотра быстро набрал популярность среди любителей животных.

Анимационный сиквел студии Disney, вышедший в мировой прокат 26 ноября, установил рекорд, став самым кассовым иностранным мультфильмом в стране. За первые шесть дней его сборы составили около 275 миллионов долларов.

Фильм продолжает историю полицейской-крольчихи Джуди Хопс и её напарника, лиса Ника Уайлда. В новой части героям предстоит расследовать появление рептилий в Зверополисе, где их не видели много лет. 

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Золотые купола дают до 10 кг томатов с куста
Садоводство, цветоводство
Золотые купола дают до 10 кг томатов с куста
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Домашние животные
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Популярное
Озоновая дыра подала сигнал: над Антарктидой исчезает

В 2025 озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Лабиринт Ариадны на Сицилии предлагает уникальный опыт прогулки — Good Trekking
Сбалансированная еда снижает тягу к сладкому — диетолог Лорен О'Коннор
Аккумуляторные хранилища превращаются в прибыльный инструмент заработка — Energate
Жених Анфисы Чеховой пришёл на премьеру с бывшей женой
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Вячеслав Тихонов и противопехотные мины
Физическая активность снижает влияние стресса на организм — Savoy Wellness
Переход мошенников к схемам с обратными звонками выявили эксперты кибербезопасности
Низкую вероятность запрета показа роскоши в соцсетях указал инвестор Скуйбеда
Добровольность сдачи детской биометрии в школах подтвердил Виталий Милонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.