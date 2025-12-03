Собаки занимают кресла на сеансах Зверополиса 2 — почему владельцы массово приводят питомцев

В Китае стартовала необычная киноакция, связанная с премьерой мультфильма "Зверополис 2". Владельцы собак начали массово приходить со своими питомцами на специальные сеансы, организованные в кинотеатрах. Об этом сообщает аккаунт "China Insider" в социальной сети Instagram*.

На таких показах собаки располагаются на отдельных креслах или на коленях у хозяев. Этот оригинальный формат совместного просмотра быстро набрал популярность среди любителей животных.

Анимационный сиквел студии Disney, вышедший в мировой прокат 26 ноября, установил рекорд, став самым кассовым иностранным мультфильмом в стране. За первые шесть дней его сборы составили около 275 миллионов долларов.

Фильм продолжает историю полицейской-крольчихи Джуди Хопс и её напарника, лиса Ника Уайлда. В новой части героям предстоит расследовать появление рептилий в Зверополисе, где их не видели много лет.

