Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским: почему он выбирает Россию

Американский актёр Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, заявил о своей гордости от принадлежности к России.
По словам Сигала, главным достоинством россиян он считает единство и взаимоподдержку, что, по его мнению, отличает страну на мировой арене. Актёр также выразил надежду на продолжение своей деятельности в России.
"Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь своё дело, я буду благодарен", — передаёт слова актёра ТАСС.
В мае 2024 года, президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурного сотрудничества.
