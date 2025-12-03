Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским: почему он выбирает Россию

Стивен Сигал заявил о гордости от принадлежности к России

Американский актёр Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, заявил о своей гордости от принадлежности к России.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Стивен Сигал

По словам Сигала, главным достоинством россиян он считает единство и взаимоподдержку, что, по его мнению, отличает страну на мировой арене. Актёр также выразил надежду на продолжение своей деятельности в России.

"Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь своё дело, я буду благодарен", — передаёт слова актёра ТАСС.

В мае 2024 года, президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурного сотрудничества.