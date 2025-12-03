Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стивен Сигал заявил о гордости от принадлежности к России
Рэпер Macan проходит срочную службу без особых условий
Россияне значительно реже стали покупать красную икру — NTech
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Открытый металл получил химический стресс от солевого раствора — Mgbody
Новичкам лучше подходят дистанции 15–30 км на стартах
Шаман снял обручальное кольцо через месяц после свадьбы
Выбор типа посудомойки зависит от планировки кухни, пишет idealista
Калий в составе картофеля поддерживает работу мышц и сердца — Фитнес с GoodLooker

Критика Тарантино: Пол Дано испортил фильм Пола Томаса Андерсона — кто мог сыграть лучше

Тарантино раскритиковал актёрскую игру Пола Дано в фильме "Нефть"
Кино

Режиссёр Квентин Тарантино резко раскритиковал актёрскую игру Пола Дано в фильме Пола Томаса Андерсона "Нефть". Свою оценку он дал во время беседы в подкасте The Bret Easton Ellis.

Квентин Тарантино
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квентин Тарантино

Тарантино заявил, что Дано испортил картину, и назвал его слабым звеном в актёрском составе. По мнению режиссёра, с этой ролью гораздо лучше справился бы другой актёр.

"Пол Дано слишком слаб в "Нефти". Остин Батлер был бы великолепен в этой роли, а Дано просто слабак и неинтересный актёр. Вообще он самый слабый актёр в Гильдии киноактёров", — заявил Квентин Тарантино.

Фильм "Нефть", вышедший в 2007 году, получил широкое признание и восемь номинаций на "Оскар", в том числе за лучшую мужскую роль, которую исполнил Дэниел Дэй-Льюис. Критика Тарантино контрастирует с высокими оценками картины, которая имеет 91% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Новости спорта
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Популярное
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок

Некоторые декоративные деревья могут стать угрозой для сада: они разрастаются, вытесняют местные виды и усложняют уход. Какие растения лучше не сажать.

Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Котёнок, выросший в пустой коробке: правила, которые распаковывают одинокое детство
Удар по нефти: как дроны ВСУ оставили западные компании без $800 миллионов
Удар по нефти: как дроны ВСУ оставили западные компании без $800 миллионов
Последние материалы
Шаман снял обручальное кольцо через месяц после свадьбы
Выбор типа посудомойки зависит от планировки кухни, пишет idealista
Калий в составе картофеля поддерживает работу мышц и сердца — Фитнес с GoodLooker
Ищенко назвал препятствие на пути России к Украине
Недостаток сна и праздничный рацион ухудшают состояние кожи в декабре — Bovary
В песне Долиной "Ревнуй" нашли строчку с призывом к изнасилованию
Тарантино раскритиковал актёрскую игру Пола Дано в фильме "Нефть"
Частицы из увлажнителя вызывают зуд и покраснение глаз — офтальмолог Сулейманова
Выявлены звёздные землетрясения в системе Gaia BH2 — исследователи
Установлено отсутствие эффекта меди и йода против фитофтороза — "Антонов Сад"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.