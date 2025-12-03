Критика Тарантино: Пол Дано испортил фильм Пола Томаса Андерсона — кто мог сыграть лучше

Режиссёр Квентин Тарантино резко раскритиковал актёрскую игру Пола Дано в фильме Пола Томаса Андерсона "Нефть". Свою оценку он дал во время беседы в подкасте The Bret Easton Ellis.
Тарантино заявил, что Дано испортил картину, и назвал его слабым звеном в актёрском составе. По мнению режиссёра, с этой ролью гораздо лучше справился бы другой актёр.
"Пол Дано слишком слаб в "Нефти". Остин Батлер был бы великолепен в этой роли, а Дано просто слабак и неинтересный актёр. Вообще он самый слабый актёр в Гильдии киноактёров", — заявил Квентин Тарантино.
Фильм "Нефть", вышедший в 2007 году, получил широкое признание и восемь номинаций на "Оскар", в том числе за лучшую мужскую роль, которую исполнил Дэниел Дэй-Льюис. Критика Тарантино контрастирует с высокими оценками картины, которая имеет 91% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes.
