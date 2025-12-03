Новая книга Паттерсона бросает тень на Кеннеди: что происходило в ночь гибели Мэрилин Монро

Кеннеди приходил к Мэрилин Монро в ночь её гибели – Паттерсон

Американский писатель Джеймс Паттерсон готовит к выпуску новую книгу, в которой описывает последние часы жизни Мэрилин Монро. В основе работы лежат утверждения об издевательствах со стороны Роберта Кеннеди, с которым у актрисы был роман.

Фото: commons.wikimedia.org by Sam Shaw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мэрилин Монро

По версии Паттерсона, в ночь гибели Монро Роберт Кеннеди приехал к ней домой, чтобы найти её дневник, содержавший политические секреты. Актриса якобы угрожала провести пресс-конференцию, чтобы рассказать о своих отношениях с семьёй Кеннеди, что и спровоцировало визит.

"Она кричала навзрыд… Бобби взял подушку и уложил её на кровать, чтобы соседи не услышали. Она наконец затихла, и тогда он начал искать способ уйти оттуда", — цитирует утверждения Паттерсона RadarOnline.

Согласно этой версии, именно после этой сцены Мэрилин Монро могла принять смертельную дозу успокоительного.

Паттерсон заявляет, что его книга основана на реальных событиях, однако она наверняка вызовет споры среди историков и биографов, учитывая давние теории заговора вокруг смерти голливудской иконы.