Арми Хаммер может получить роль в российском шпионском боевике
Кино

Скандального голливудского актёра Арми Хаммера планируют пригласить на одну из главных ролей в российский шпионский боевик "Альтернатива". Об этом на питчинге Фонда кино заявил сценарист и продюсер проекта Андрей Золотарёв, как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Арми Хаммер
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арми Хаммер

Фильм, основанный на книге Александра Журавского, представляет собой технотриллер о будущем, где безопасность контролируют нейросети. По словам продюсера, это будет боевик в духе франшизы о Джейсоне Борне. Режиссёром значится Евгений Сангаджиев, а в дрим-каст, помимо Хаммера, включены Пётр Фёдоров и сам Сангаджиев.

Решение рассмотреть кандидатуру Хаммера выглядит провокационно. Актёр стал изгоем в Голливуде после публикации в 2021 году его переписки с откровенными описаниями сексуальных фантазий, где фигурировала и фраза о каннибализме. Сам Хаммер утверждал, что слова были вырваны из контекста.

Таким образом, возможное появление актёра в российском проекте может создать как дополнительный медийный шум, так и серьёзные репутационные риски для фильма. Кастинг ещё не утверждён, и проект находится на ранней стадии подготовки. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
