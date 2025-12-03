Правда вместо спецэффектов: Юрий Быков назвал единственный способ вернуть зрителей в кинотеатры

Режиссёр Юрий Быков, известный по фильмам "Дурак" и "Майор", заявил, что единственным способом вернуть зрителей в кинотеатры является абсолютная честность создателей фильмов.

Быков уверен, что ни формальные приёмы, ни дорогие спецэффекты, ни звёздный каст сами по себе не привлекут аудиторию. По его словам, зрители тонко чувствуют фальшь и идут в кино прежде всего за эмоциями и правдой, независимо от жанра картины.

"Когда ты сидишь в темноте рядом с незнакомыми людьми и вдруг начинаешь чувствовать — это и есть сила кино. Если режиссёр сумеет быть искренним, зритель придёт", — приводит его слова ТАСС.

Таким образом, Юрий Быков, чьи работы часто затрагивают острые социальные проблемы, видит выход из кризиса кинопроката не в технологической гонке, а в возвращении к фундаментальным ценностям.