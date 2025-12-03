Сергей Жуков снимет фильм Бабайка: станет ли этот персонаж новым русским героем

Студия "Руки Вверх Production" приступила к производству полнометражного фильма "Бабайка". Продюсером и композитором картины выступит солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Сюжет расскажет о бабайке по имени Жутия, который идёт против воли отца и отправляется в мир людей. Там его ждут неожиданные угрозы и новые знакомства. По замыслу создателей, проект должен восполнить дефицит оригинальных сказочных сюжетов в отечественном кинематографе.
"Наконец-то должен появиться нормальный русский персонаж, понимаете? Мы привыкли сейчас повторять за тем, что уже было создано, но это всё старые сказки, а нового уже никто ничего не создаёт почему-то", — заявил певец, объясняя цель работы.
Ранее Жуков уже запатентовал товарный знак "Бабайка". Он позиционирует его как ответ на популярные иностранные франшизы, в частности, упоминая игрушки "лабубу".
