Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разделение лицевых счетов избавит от чужих долгов по ЖКХ
Зелёный, бордовый и коричневый стали ключевыми для маникюра января 2026—Marie Claire
Режиссёр Быков заявил, что зрителей вернёт в кино только честность
Лазарева* рассказала о психологии жертв мошенников в России
Раскрыта возможность малоинвазивной терапии остеопороза — Bone & Joint Research
Полноспектральные лампы ускорили развитие комнатных культур — 7dach
Следы ядерных взрывов нашли в панцирях черепах — National Geographic
Цвет антифриза не гарантирует совместимость подтвердили специалисты MyCarMakesNoise
Адвокат Добровинский заявил, что Долина усугубила своё положение молчанием

Сергей Жуков снимет фильм Бабайка: станет ли этот персонаж новым русским героем

Сергей Жуков выступит продюсером фильма "Бабайка"
Кино

Студия "Руки Вверх Production" приступила к производству полнометражного фильма "Бабайка". Продюсером и композитором картины выступит солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Сергей Жуков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сергей Жуков

Сюжет расскажет о бабайке по имени Жутия, который идёт против воли отца и отправляется в мир людей. Там его ждут неожиданные угрозы и новые знакомства. По замыслу создателей, проект должен восполнить дефицит оригинальных сказочных сюжетов в отечественном кинематографе.

"Наконец-то должен появиться нормальный русский персонаж, понимаете? Мы привыкли сейчас повторять за тем, что уже было создано, но это всё старые сказки, а нового уже никто ничего не создаёт почему-то", — заявил певец, объясняя цель работы.

Ранее Жуков уже запатентовал товарный знак "Бабайка". Он позиционирует его как ответ на популярные иностранные франшизы, в частности, упоминая игрушки "лабубу"

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Экономика и бизнес
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Садоводство, цветоводство
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Популярное
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок

Некоторые декоративные деревья могут стать угрозой для сада: они разрастаются, вытесняют местные виды и усложняют уход. Какие растения лучше не сажать.

Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Последние материалы
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Украина наносит удары по объектам КТК в Чёрном море — политолог Петр Колчин
Сергей Жуков выступит продюсером фильма "Бабайка"
Ароматерапия снижает вечерний аппетит в холодный сезон — Marie Claire
Вот как отличить хурму от шарона — BZfE
Влияние углеводов пасты на уровень сахара в крови объяснили диетологи
Переворачивать компост зимой не рекомендуется из-за потери тепла — Actualno
Учёные зафиксировали радиовсплески, связанные с орбитой YZ Ceti b, сообщает Earth
Продюсер Ашуров назвал причину репутационных потерь Долиной
АвтоВАЗ планирует увеличить продажи Lada Iskra в 2025–2026 годах- Максим Соколов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.