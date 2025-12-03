Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моторинвест увеличит выпуск электромобилей Evolute до восьми тысяч в 2026 году
Коллаген полезен для соединительных тканей организма — диетолог Гончарова
Вот так хобби превращается в прибыльный бизнес — эксперт Хуруджи
Актёр Михаил Ефремов обнаружил тело бывшей жены Ксении Качалиной
Моделирование выявило зону обитаемости в системе Эта Кассиопеи — Naked Science
Изменение направления пробора увеличивает объём тонких волос — парикмахер Брюн
Способность ячменного кофе стабилизировать уровень сахара отметили диетологи
Гардения показала чувствительность к перепадам температуры
Подтверждено влияние разнообразных движений на долголетие

СПЧ против цензуры в кино: почему фильмы подвергаются изменениям перед показом

Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против цензурирования фильмов
Кино

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал практику цензурирования фильмов перед показом на телевидении и в онлайн-кинотеатрах. 

Валерий Фадеев
Фото: open.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Валерий Фадеев

Фадеев заявил, что вырезание сцен из комедии "О чём говорят мужчины" во время телетрансляции является чрезмерной мерой. Он также осудил размытие изображения в отдельных случаях, назвав такие решения непоследовательными.

"Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость", — приводит издание РБК слова Фадеева.

Он добавил, что подобная практика — это "перестраховка", и привёл в пример размытие сигарет или обнажённого тела.

Критика прозвучала на фоне другого резонансного случая, связанного с возможным удалением сцен с участием Ларисы Долиной из фильма "Невероятные приключения Шурика" из-за общественного давления

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Домашние животные
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Алюминиевые блоки цилиндров теряют жёсткость при износе — специалисты
Авто
Алюминиевые блоки цилиндров теряют жёсткость при износе — специалисты
Популярное
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок

Некоторые декоративные деревья могут стать угрозой для сада: они разрастаются, вытесняют местные виды и усложняют уход. Какие растения лучше не сажать.

Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Торопиться в переговорах с Трампом значит проиграть — уроки истории Любовь Степушова Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Последние материалы
Инъекция клеевой смолы устраняет пустоты под плиткой
Австралия лидирует в производстве баррамунди — CPG
Фармкомпании требуют от ЕС поскорее заключить с США сделку по ценам
Безвиз с Китаем увеличит туристический поток и нагрузку на регионы — Кирилл Котков
Трек рэпера Джигана "Худи" удостоился Бриллиантового диска
Йога снижает болевой синдром при сколиозе по данным врача ЛФК Конаковой
Первая карта в Библии появилась в 1525 году — историк Натан Макдональд
Израильско-палестинский конфликт поддерживают внешние силы — политолог Юрий Бочаров
Иммунитет формируется при контактах с людьми — врач Болибок
Халва придаёт латте плотную молочную текстуру без сиропов — Russian Barista
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.