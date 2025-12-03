СПЧ против цензуры в кино: почему фильмы подвергаются изменениям перед показом

Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против цензурирования фильмов

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал практику цензурирования фильмов перед показом на телевидении и в онлайн-кинотеатрах.

Фото: open.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license Валерий Фадеев

Фадеев заявил, что вырезание сцен из комедии "О чём говорят мужчины" во время телетрансляции является чрезмерной мерой. Он также осудил размытие изображения в отдельных случаях, назвав такие решения непоследовательными.

"Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость", — приводит издание РБК слова Фадеева.

Он добавил, что подобная практика — это "перестраховка", и привёл в пример размытие сигарет или обнажённого тела.

Критика прозвучала на фоне другого резонансного случая, связанного с возможным удалением сцен с участием Ларисы Долиной из фильма "Невероятные приключения Шурика" из-за общественного давления.