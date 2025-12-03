СПЧ против цензуры в кино: почему фильмы подвергаются изменениям перед показом

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал практику цензурирования фильмов перед показом на телевидении и в онлайн-кинотеатрах.
Фадеев заявил, что вырезание сцен из комедии "О чём говорят мужчины" во время телетрансляции является чрезмерной мерой. Он также осудил размытие изображения в отдельных случаях, назвав такие решения непоследовательными.
"Мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость", — приводит издание РБК слова Фадеева.
Он добавил, что подобная практика — это "перестраховка", и привёл в пример размытие сигарет или обнажённого тела.
Критика прозвучала на фоне другого резонансного случая, связанного с возможным удалением сцен с участием Ларисы Долиной из фильма "Невероятные приключения Шурика" из-за общественного давления.
