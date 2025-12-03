Режиссёр Netflix попал под суд: 11 миллионов долларов ушли на роскошь, а не на сериал – что он натворил

Режиссёр Карл Эрик Ринш предстал перед судом в Манхэттене по обвинению в мошенничестве с 11 миллионами долларов, выделенных Netflix на производство научно-фантастического сериала. По версии следствия, деньги были потрачены на предметы роскоши вместо съёмок.

Прокуроры утверждают, что в 2020 году стриминговый сервис перевёл Риншу 11 миллионов долларов на завершение работы над сериалом "Белый конь" (позже "Завоевание"). Однако режиссёр использовал средства не по назначению. Деньги якобы были направлены на личные нужды, включая покупку пяти автомобилей Rolls-Royce и двух матрасов общей стоимостью 638 тысяч долларов.

Согласно обвинению, Ринш ввёл Netflix в заблуждение, отправляя оптимистичные отчёты о прогрессе съёмок, в то время как не был завершён ни один эпизод из запланированного сезона. Часть средств он потерял на рискованных биржевых ставках, а затем вложил остаток в криптовалюту, получив значительную прибыль, которую также потратил на себя.

Судебный процесс, на котором выступят бывшие топ-менеджеры Netflix, как ожидается, продлится две недели и может закончиться для режиссёра тюремным сроком до 90 лет.