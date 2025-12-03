Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Судьбоносный и неожиданный выбор: названо имя британского актёра, претендующего на роль Джеймса Бонда

Каллум Тёрнер стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда
Кино

Британский актёр Каллум Тёрнер неожиданно стал главным претендентом на роль следующего Джеймса Бонда. Об этом сообщает авторитетный голливудский инсайдер Джефф Снайдер в своём новостном бюллетене TheInSneider.

Агент 007
Фото: commons.wikimedia.org by Ank Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агент 007

По его данным, именно Тёрнер является первым выбором режиссёра Дени Вильнёва, который должен снять перезапуск франшизы. Информация появилась вслед за ставками британских букмекеров, которые также недавно назвали 35-летнего актёра фаворитом.

Снайдер приводит конкретные детали, полученные от своих источников.

"Мне сказали, что Тёрнер действительно является первым выбором режиссёра Дени Вильнёва на роль 007, и что всё движется в этом направлении, хотя это ещё рано, и официальный кастинг не начинался, так что предложений ещё не поступало", — отметил он.

Каллум Тёрнер известен по роли в сериале "Воздушные асы" и по фильмам из вселенной "Гарри Поттера" ("Фантастические твари"). Несмотря на отсутствие статуса суперзвезды, его харизму и стиль часто сравнивают с кинозвёздами классической эпохи Голливуда.

Однако решение ещё не окончательное. Проект находится на ранней стадии, и у продюсеров также будет право голоса. Выбор актёра, который должен будет сыграть Бонда в нескольких фильмах, остаётся крайне ответственным решением для студии Amazon MGM.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
