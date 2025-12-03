Издание Vanity Fair представило список из одиннадцати главных фильмов 2025 года. В список вошли как фестивальные хиты, уже получившие признание, так и громкие премьеры от ведущих режиссёров со всего мира.
Редакция выделила картины разных жанров и масштабов: от камерных драм до масштабных проектов. Среди фаворитов оказалась картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", завоевавшая внимание критиков после показа в Каннах.
В список также попали победитель Каннского фестиваля "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера и спортивная драма "Марти Великолепный" братьев Сафди. За роль в последней картине Тимоти Шаламе уже называют одним из претендентов на премию "Оскар".
В полный рейтинг Vanity Fair вошли работы режиссёров из США, Норвегии, Бразилии и Ирана, включая "Хамнет" Хлои Чжао и "Простую случайность" Джафара Панахи.
По оценке президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петера Ляйбингера, экономика страны находится "в состоянии свободного падения".