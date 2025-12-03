Юрий Быков идёт на риск: что скрывает его решение вернуться к актёрству

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Режиссёр Юрий Быков заявил о желании возобновить актёрскую карьеру
Кино

Режиссёр Юрий Быков объявил о намерении вернуться к актёрской деятельности. 

Юрий Быков
Фото: instagram by личный аккаунт Юрия Быкова в Инстаграм* (запрещён в РФ)
Юрий Быков

Быков отметил, что следующая его работа в кино будет посвящена именно актёрским амбициям. По его словам, текущий этап карьеры позволяет ему больше сосредоточиться на авторском высказывании и личных творческих задачах.

Режиссёр также рассказал о своём новом проекте.

"Мой приоритет — русскоязычная аудитория. Всё, что происходит здесь, для меня важнее любого зарубежного проекта", — поделился Юрий Быков в интервью ТАСС, объясняя свой фокус на локальных темах.

Сейчас он работает над фильмом "Вершина" об альпинистах, отправившихся в горы вне сезона.

Ранее, в феврале, Быков уже высказывался о коллегах по цеху, дав яркую характеристику актёру Никите Кологривому

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
