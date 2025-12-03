Юрий Быков идёт на риск: что скрывает его решение вернуться к актёрству

Режиссёр Юрий Быков объявил о намерении вернуться к актёрской деятельности.
Быков отметил, что следующая его работа в кино будет посвящена именно актёрским амбициям. По его словам, текущий этап карьеры позволяет ему больше сосредоточиться на авторском высказывании и личных творческих задачах.
Режиссёр также рассказал о своём новом проекте.
"Мой приоритет — русскоязычная аудитория. Всё, что происходит здесь, для меня важнее любого зарубежного проекта", — поделился Юрий Быков в интервью ТАСС, объясняя свой фокус на локальных темах.
Сейчас он работает над фильмом "Вершина" об альпинистах, отправившихся в горы вне сезона.
Ранее, в феврале, Быков уже высказывался о коллегах по цеху, дав яркую характеристику актёру Никите Кологривому.
