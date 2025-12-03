Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налоговая закрыла фонд, который возглавляла дочь Долиной
Новогоднее перемирие может замедлить продвижение ВС РФ— военный эксперт Михайлов
Аномальная погода нарушила подготовку животных к зимней спячке — биолог Мануков
Чрезмерное количество слоёв может уменьшить объём волос — парикмахер Джордж Нортвуд
Красный луговой клевер разрыхляет тяжёлые глинистые почвы
Микроцемент и SPC панели меняют подход к ремонту ванной — Malatec
Арктический диполь вызывает экстремальные зимы в мире — Science & Vie
Бывший водитель Разина сообщил, что продюсер проживает в США
Россияне спешно распродают недвижимость в Черногории — аналитики

Ирина Пегова встретилась с Алисой Фрейндлих: как выглядит легенда кино в 90 лет

Ирина Пегова опубликовала селфи с Алисой Фрейндлих
Кино

Актриса Ирина Пегова опубликовала редкое совместное фото с легендой российского кинематографа Алисой Фрейндлих. Встреча двух артисток произошла во время визита Пеговой в Санкт-Петербург.

Ирина Пегова и Алиса Фрейндлих
Фото: Telegram by Telegram-канал Ирины Пеговой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ирина Пегова и Алиса Фрейндлих

На опубликованном селфи 90-летняя народная артистка СССР запечатлена без грима и в очках. Ирина Пегова сопроводила снимок эмоциональной подписью, выражающей своё восхищение.

"Какое счастье! Прикоснуться к великой, наикрасивейшей женщине нашей великой страны", — написала Пегова под фотографией.

Эта встреча привлекла особое внимание на фоне недавних сообщений о состоянии здоровья Фрейндлих. Осенью стало известно, что актриса начала отказываться от новых работ из-за ухудшения самочувствия, которое связывают с последствиями перенесённого коронавируса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Новости спорта
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Индустриальная среда усиливает хронический стресс — учёные Колин Шоу и Дэниел Лонгман Игорь Буккер Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Красный луговой клевер разрыхляет тяжёлые глинистые почвы
Микроцемент и SPC панели меняют подход к ремонту ванной — Malatec
Арктический диполь вызывает экстремальные зимы в мире — Science & Vie
Бывший водитель Разина сообщил, что продюсер проживает в США
Россияне спешно распродают недвижимость в Черногории — аналитики
Деформация тяг ухудшила управляемость после попадания в яму Resto NYC
Классический рецепт немецких фрикаделек включает хлеб, лук и паприку — allrecipe
Ирина Пегова опубликовала селфи с Алисой Фрейндлих
Ольга Орлова заверила, что не бьёт свою няню после странного видео
Избыток белка вызывает гиперфильтрацию почек — нефролог Анна Коробкина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.