Ирина Пегова встретилась с Алисой Фрейндлих: как выглядит легенда кино в 90 лет

Актриса Ирина Пегова опубликовала редкое совместное фото с легендой российского кинематографа Алисой Фрейндлих. Встреча двух артисток произошла во время визита Пеговой в Санкт-Петербург.
На опубликованном селфи 90-летняя народная артистка СССР запечатлена без грима и в очках. Ирина Пегова сопроводила снимок эмоциональной подписью, выражающей своё восхищение.
"Какое счастье! Прикоснуться к великой, наикрасивейшей женщине нашей великой страны", — написала Пегова под фотографией.
Эта встреча привлекла особое внимание на фоне недавних сообщений о состоянии здоровья Фрейндлих. Осенью стало известно, что актриса начала отказываться от новых работ из-за ухудшения самочувствия, которое связывают с последствиями перенесённого коронавируса.
Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.