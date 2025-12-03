Ирина Пегова встретилась с Алисой Фрейндлих: как выглядит легенда кино в 90 лет

Ирина Пегова опубликовала селфи с Алисой Фрейндлих

Актриса Ирина Пегова опубликовала редкое совместное фото с легендой российского кинематографа Алисой Фрейндлих. Встреча двух артисток произошла во время визита Пеговой в Санкт-Петербург.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ирины Пеговой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Пегова и Алиса Фрейндлих

На опубликованном селфи 90-летняя народная артистка СССР запечатлена без грима и в очках. Ирина Пегова сопроводила снимок эмоциональной подписью, выражающей своё восхищение.

"Какое счастье! Прикоснуться к великой, наикрасивейшей женщине нашей великой страны", — написала Пегова под фотографией.

Эта встреча привлекла особое внимание на фоне недавних сообщений о состоянии здоровья Фрейндлих. Осенью стало известно, что актриса начала отказываться от новых работ из-за ухудшения самочувствия, которое связывают с последствиями перенесённого коронавируса.