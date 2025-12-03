Сценарии под прицелом: почему Алексей Учитель называет это главной бедой российского кино

Алексей Учитель назвал сценарии главной проблемой российского кино

Режиссёр Алексей Учитель обозначил, по его мнению, основную проблему отечественного кинематографа. Разговор состоялся в подкасте DREAMCAST, куда кинодеятель пришёл со своим сыном, режиссёром Ильёй Учителем.

Фото: VK Видео by канал DREAMCAST, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Учитель

Они обсудили текущее состояние индустрии и наиболее острые вызовы, стоящие перед ней. Центральной темой стал качественный уровень сценарного мастерства.

"Мы с тобой можем крикнуть вместе — ужасный уровень сценариев. Ужасный. Идей — ноль. Самое слабое место российского кино — это сценарии. А уровень написания просто чудовищный. И это не мы с Ильёй кричим, это известный факт", — заявил Алексей Учитель.

Ранее о кризисе в профессии говорил и другой мэтр — Никита Михалков. Он связывал ситуацию с девальвацией актёрской школы и подменой художественных задач коммерческими.