Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избыток белка вызывает гиперфильтрацию почек — нефролог Анна Коробкина
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Сияющая кожа стала главным трендом рождественского макияжа
Метеорит возрастом 4,6 млрд лет выявлен в штате Виктория — геолог Дермот Генри
Джордж Клуни стал отцом только в 56 лет из-за успешной карьеры
Британия вводит плату на пробег электромобилей с 2028 года — Correio Do Estado
В Антарктиде обнаружены неизвестные морские животные — профессор Ян Стругнелл
Гранатная рябина показала высокую урожайность
Мороз загустил жидкость ГУР и усилил шум насоса по данным AutomotiveGlory

Сценарии под прицелом: почему Алексей Учитель называет это главной бедой российского кино

Алексей Учитель назвал сценарии главной проблемой российского кино
Кино

Режиссёр Алексей Учитель обозначил, по его мнению, основную проблему отечественного кинематографа. Разговор состоялся в подкасте DREAMCAST, куда кинодеятель пришёл со своим сыном, режиссёром Ильёй Учителем.

Алексей Учитель
Фото: VK Видео by канал DREAMCAST, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Учитель

Они обсудили текущее состояние индустрии и наиболее острые вызовы, стоящие перед ней. Центральной темой стал качественный уровень сценарного мастерства.

"Мы с тобой можем крикнуть вместе — ужасный уровень сценариев. Ужасный. Идей — ноль. Самое слабое место российского кино — это сценарии. А уровень написания просто чудовищный. И это не мы с Ильёй кричим, это известный факт", — заявил Алексей Учитель.

Ранее о кризисе в профессии говорил и другой мэтр — Никита Михалков. Он связывал ситуацию с девальвацией актёрской школы и подменой художественных задач коммерческими.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Садоводство, цветоводство
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которых лучше не впускать на участок
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Последние материалы
Избыток белка вызывает гиперфильтрацию почек — нефролог Анна Коробкина
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Сияющая кожа стала главным трендом рождественского макияжа
Метеорит возрастом 4,6 млрд лет выявлен в штате Виктория — геолог Дермот Генри
Джордж Клуни стал отцом только в 56 лет из-за успешной карьеры
Британия вводит плату на пробег электромобилей с 2028 года — Correio Do Estado
В Антарктиде обнаружены неизвестные морские животные — профессор Ян Стругнелл
Гранатная рябина показала высокую урожайность
Мороз загустил жидкость ГУР и усилил шум насоса по данным AutomotiveGlory
Алексей Учитель назвал сценарии главной проблемой российского кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.