Как актёры набирают и теряют по 30 килограммов ради ролей: жёсткие диеты и опасные трансформации

Джаред Лето ради роли в кино переедал и лишал себя сна

В мире кино существует множество актёров, готовых ради искусства пройти через жестокие телесные изменения. Эти трансформации включают как экстремальное похудение, так и набор значительного количества килограммов, что часто шокирует зрителей и поражает воображение. Актёры, принимаясь за такие кардинальные перемены, стремятся воплотить своих персонажей как можно более достоверно, и не всегда заботятся о своём здоровье. Однако их усилия не остаются незамеченными и вызывают восхищение среди зрителей и коллег по цеху.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джаред Лето

Кристиан Бейл: мастер трансформаций

Одним из самых известных примеров актёров, которые не боятся испытать на себе жестокие физические преобразования, является Кристиан Бейл. Он неоднократно подвергал себя испытаниям, меняя вес в зависимости от требований ролей. Например, во время съёмок фильма "Машинист" он достиг своего наименьшего веса — 54 килограмма. Для этого Бейл придерживался строгой диеты, ограничив себя в еде, что заставляло его выглядеть как живой скелет. Впрочем, уже спустя несколько недель после завершения съёмок он принял участие в роли Бэтмена, набрав значительный вес.

"Я всегда находил новый способ сбрасывать и набирать вес. Это было абсолютно не здорово, но я делал это ради роли", — говорил Кристиан Бэйл.

Кристофер Нолан, режиссёр перезапуска истории о Бэтмене, был в полном восторге от профессионализма актёра, который смог настолько резко изменить свою физическую форму для выполнения роли. В других своих работах, например, в фильме "Власть", где Бейл сыграл вице-президента США Дика Чейни, актёр снова подверг себя трансформации, набрав около сорока килограммов. Однако теперь Бейл признаёт, что консультировался с врачами и диетологами, чтобы минимизировать вред для своего здоровья.

Крис Хемсворт: преодоление границ

Не менее известен актёр Крис Хемсворт, который также подвергал себя физическим испытаниям ради ролей. В фильме "В сердце моря", где он сыграл моряка, оказавшегося на грани жизни и смерти, Хемсворт скинул 15 килограммов. Это стало настоящим испытанием для его организма, ведь, как сам актёр признаётся, похудеть было гораздо сложнее, чем набрать вес для ролей в фильмах Marvel.

"Набор веса — это нормально, ты много ешь и тренируешься, но потерять его — это просто мучение. Это были тяжёлые моменты, я часто чувствовал голод и в эмоциональном плане переживал настоящие качели", — делился Крис Хемсворт.

Хемсворт признался, что, несмотря на все сложности, этот опыт оказался полезным для глубины его персонажа, который должен был пережить ужасное кораблекрушение и длительный голод. Впоследствии актёр вернулся к своей привычной форме, не забывая о физических нагрузках. Его изменения в теле заметны и в других фильмах, например, в "Белоснежке и охотнике", где он вновь обрёл прежнюю форму.

Российские актёры: Михаил Пореченков

Не только голливудские звёзды могут похвастаться удивительными физическими трансформациями. В России тоже есть примеры актёров, готовых на многое ради роли. Одним из таких является Михаил Пореченков, который ради роли Ивана Поддубного в одноимённом фильме значительно изменил свой вес. Для съёмок, где историю Поддубного пришлось снимать задом наперёд — от старости к молодости, Пореченков набрал 25 килограммов, а затем в процессе съёмок сбрасывал вес, достигая разных физических кондиций для разных возрастов своего персонажа.

"Я ел до 400 граммов углеводов в день, а потом сокращал их до 100, а то и до 50 граммов. Мой размер одежды прыгал с 52-го до 64-го, и я ещё успевал работать в театре", — рассказывал Михаил Пореченков.

Помимо этого, Пореченков выполнял все трюки самостоятельно, что было особенно важно для его персонажа. Партнёрами актёра на съёмочной площадке стали настоящие атлеты, такие как Людовик Леливр — чемпион мира по регби, что ещё раз подчёркивает серьёзность и достоверность подхода к роли.

Джаред Лето: крайности ради искусства

Не менее экстравагантным является пример Джареда Лето, который для роли в фильме "Глава 27" о Марке Чепмене, убийце Джона Леннона, набрал 30 килограммов. Режим питания актёра был крайне жёстким: соевое мороженое с оливковым маслом, отказ от сна и постоянное переедание. Такой подход привёл к развитию подагры, но несмотря на это, Лето продолжал свою работу.

"Для роли я наедался до предела, а потом ещё и отказывался от сна. Это привело к настоящей проблеме с суставами, но я знал, что надо пройти через это ради роли", — вспоминал Джаред Лето.

Однако в 2013 году Лето снова продемонстрировал свою способность к физическим трансформациям, скинув 12 килограммов для роли умирающего от СПИДа Рэйнона в "Далласском клубе покупателей". Эта роль принесла ему многочисленные награды, включая "Оскар".

Киллиан Мерфи: предельная самодисциплина

Киллиан Мерфи, лауреат премии "Оскар", также не раз подвергал себя жестоким физическим испытаниям. Его роль Роберта Оппенгеймера в фильме Кристофера Нолана потребовала от актёра значительного похудения — 10 килограммов. Для этого Мерфи строго следовал диете и регулярно тренировался. В результате он смог воссоздать внешний вид физика, запечатлённого в истории как одного из самых выдающихся учёных 20 века.

"Для этой роли я испытывал настоящий голод, что иногда приводило к эмоциям, которые я не мог контролировать. Это было похоже на состояние гиперактивности", — говорил Киллиан Мерфи.

Заключение

Вдохновляющие примеры актёрских трансформаций подчеркивают не только силу воли, но и готовность идти на жертвы ради искусства. Однако эти эксперименты с телом не лишены риска, и важно понимать, что такие экстремальные перемены должны происходить под наблюдением специалистов. Актёры, как Кристиан Бейл или Крис Хемсворт, уже признают важность профессиональных консультаций, чтобы минимизировать вред для здоровья. Независимо от того, сколько килограммов теряют или набирают актёры ради ролей, их преданность своему делу вызывает глубокое уважение и восхищение.