Главный критик Фрейзера – он сам: актёр открыл неожиданную правду о славе и неуверенности

Брендан Фрейзер заявил о постоянной борьбе с неуверенностью в себе

Брендан Фрейзер, актёр, триумфально вернувшийся в киноиндустрию и получивший "Оскар" за роль в фильме "Кит", признался в продолжающейся внутренней борьбе. Несмотря на внешний успех, он по-прежнему сталкивается с чувством неуверенности в себе и собственных силах.

Фото: commons.wikimedia.org by Montclair Film, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брендан Фрейзер

Фрейзер пояснил, что его главным критиком является он сам.

"У меня всегда есть чувство, что я недостаточно хорош. Ни один критик или злой комментарий в Сети не ранят меня сильнее, чем мои собственные мысли", — сказал актёр, раскрывая источник своих переживаний.

После завоевания главной кинопремии он пережил период творческого поиска и даже остался без агента. Съёмки в Японии в проекте "Семья в аренду" стали для него своего рода терапией, позволившей отдалиться от голливудской суеты. Фрейзер назвал эту работу возможностью мягко выйти из творческой пустоты, возникшей после всеобщего признания.

Сейчас актёр строит дальнейшие планы, готовясь к роли президента Дуайта Эйзенхауэра в военной драме "Давление" и возвращению во франшизу "Мумия".