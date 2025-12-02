Поддержка, идущая против течения: Скарлетт Йоханссон вновь вступилась за Вуди Аллена – чем это ей грозит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скарлетт Йоханссон вновь публично заступилась за Вуди Аллена
Кино

Актриса Скарлетт Йоханссон вновь публично поддержала режиссёра Вуди Аллена, несмотря на многолетние обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него его приёмной дочерью. 

Вуди Аллен
Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Boyé, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вуди Аллен

Йоханссон, снявшаяся в трёх фильмах Аллена, остаётся одной из немногих знаменитостей, кто не отрёкся от сотрудничества с режиссёром на фоне скандала. Обвинения в адрес Аллена со стороны Дилан Фэрроу, которым уже более тридцати лет, он всегда категорически отвергал, а официальное расследование в 1990-х годах не привело к предъявлению обвинений.

В новом интервью британской газете The Daily Telegraph актриса прокомментировала возможные последствия своей непопулярной позиции.

"Вы никогда точно не знаете, каков будет эффект домино. Но моя мама всегда поощряла меня оставаться самой собой, [понимая], что важно иметь принципы и отстаивать то, во что ты веришь", — подчеркнула Йоханссон.

Ранее, в 2019 году, актриса уже заявляла о своей готовности работать с Алленом в любое время.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
