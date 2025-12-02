Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иранского режиссёра Джафара Панахи заочно приговорили к году тюрьмы: почему его преследует государство

Иран заочно приговорил режиссёра Джафара Панахи к году тюрьмы
Иранский режиссёр Джафар Панахи заочно приговорён к одному году тюремного заключения на родине. Приговор был вынесен иранским судом по обвинению в "пропагандистской деятельности" против государства, как сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката кинематографиста.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Московского кинокластера, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Помимо тюремного срока, режиссёру запретили выезд из страны в течение двух лет, а также членство в любых политических и общественных группах. Защита Панахи уже заявила о намерении подать апелляцию на это решение.

В настоящее время сам Панахи находится в США, где представляет свой новый фильм "Простая случайность". Эта картина в этом году завоевала главный приз Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь" — и номинирована на "Оскар". Примечательно, что в день оглашения приговора режиссёр присутствовал на церемонии Gotham Awards в Нью-Йорке, где его работа одержала три победы.

Это далеко не первое уголовное преследование Панахи в Иране. В 2010 году он уже был приговорён к шести годам тюрьмы, но в конечном итоге отбыл лишь два месяца под домашним арестом, ему также был запрещён выезд из страны и профессиональная деятельность. Несмотря на запреты, режиссёр продолжал снимать фильмы, которые получали высокие награды на мировых фестивалях.

