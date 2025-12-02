Звезда Сумерек снимет в Лос‑Анджелесе новую ленту — что стоит за её европейскими идеалами

Кристен Стюарт приступила к съёмкам второго полнометражного фильма

Актриса и режиссёр Кристен Стюарт официально объявила о начале работы над своим вторым полнометражным фильмом.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристен Стюарт

Съёмки новой картины планируется провести в Лос-Анджелесе в ближайшие месяцы, как сообщила сама Стюарт в интервью IndieWire.

Она отметила, что тон грядущего проекта намеренно будет отличаться от её режиссерского дебюта — драмы "Хронология воды". Стюарт хочет создать нечто более воздушное и эфемерное, избегая тяжёлой эмоциональной нагрузки предыдущей работы.

Кристен Стюарт подчеркнула свою осознанную приверженность авторскому кино и поделилась масштабной творческой целью.

"Я хочу, чтобы в Лос-Анджелесе была Новая волна. Она нам так нужна", — отметила звезда "Сумерек".

Она выразила восхищение европейской культурой независимого кинопроизводства и намерена способствовать её возрождению в США.

Премьера первой режиссёрской работы Стюарт, "Хронологии воды", состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.