Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больная онкологией Симоньян впервые появилась на экране ТВ в парике
Средний вес багажа россиян вырос до 13 килограммов — исследование Купибилет
Вот эта быстрая и вкусная намазка на тосты заменит скучные перекусы — Shape
Изменения цвета и формы ногтей назвали сигналами нарушений здоровья — VWoman
Запрет сделок с недвижимостью для пенсионеров не рассматривается — депутат Кошелев
Хвойная мульча снижает пересыхание грунта и подавляет сорняки — Malatec
Влияние тёплой зимы на риск скачков сахара описал медик Анас Альфарадж
Упражнение кошка-корова улучшает подвижность позвоночника
Сами создали трудности для себя — Шохин о покинувших Россию компаниях

Звезда Сумерек снимет в Лос‑Анджелесе новую ленту — что стоит за её европейскими идеалами

Кристен Стюарт приступила к съёмкам второго полнометражного фильма
Кино

Актриса и режиссёр Кристен Стюарт официально объявила о начале работы над своим вторым полнометражным фильмом.

Кристен Стюарт
Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристен Стюарт

Съёмки новой картины планируется провести в Лос-Анджелесе в ближайшие месяцы, как сообщила сама Стюарт в интервью IndieWire.

Она отметила, что тон грядущего проекта намеренно будет отличаться от её режиссерского дебюта — драмы "Хронология воды". Стюарт хочет создать нечто более воздушное и эфемерное, избегая тяжёлой эмоциональной нагрузки предыдущей работы.

Кристен Стюарт подчеркнула свою осознанную приверженность авторскому кино и поделилась масштабной творческой целью.

"Я хочу, чтобы в Лос-Анджелесе была Новая волна. Она нам так нужна", — отметила звезда "Сумерек".

Она выразила восхищение европейской культурой независимого кинопроизводства и намерена способствовать её возрождению в США.

Премьера первой режиссёрской работы Стюарт, "Хронологии воды", состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Последние материалы
Solaris HC вошёл в топ-4 самых популярных кроссоверов России — аналитики
Кристен Стюарт приступила к съёмкам второго полнометражного фильма
Александр Васильев назвал трёх главных икон стиля в России
Наблюдение за черноногой кошкой в саванне ведётся с помощью фотоловушек
Зимний перелёт становится безопаснее благодаря отказу от синтетики — путешественники
Катя Гордон требует компенсацию за поддержку Елены Товстик
Экономия требует осознанного подхода к расходам, отметила финансист Карпычева
Сырники теряют форму из-за лишней влаги в твороге — кулинары
Банки начали отказываться от выдачи потеки на вторичку
Погребения монахов выявлены у Никольского монастыря — ТАСС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.