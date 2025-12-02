Звезда Сумерек снимет в Лос‑Анджелесе новую ленту — что стоит за её европейскими идеалами

Актриса и режиссёр Кристен Стюарт официально объявила о начале работы над своим вторым полнометражным фильмом.
Съёмки новой картины планируется провести в Лос-Анджелесе в ближайшие месяцы, как сообщила сама Стюарт в интервью IndieWire.
Она отметила, что тон грядущего проекта намеренно будет отличаться от её режиссерского дебюта — драмы "Хронология воды". Стюарт хочет создать нечто более воздушное и эфемерное, избегая тяжёлой эмоциональной нагрузки предыдущей работы.
Кристен Стюарт подчеркнула свою осознанную приверженность авторскому кино и поделилась масштабной творческой целью.
"Я хочу, чтобы в Лос-Анджелесе была Новая волна. Она нам так нужна", — отметила звезда "Сумерек".
Она выразила восхищение европейской культурой независимого кинопроизводства и намерена способствовать её возрождению в США.
Премьера первой режиссёрской работы Стюарт, "Хронологии воды", состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.