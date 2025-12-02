Звезда Уэнсдэй выступила в защиту человеческих ошибок: как ИИ ставит под удар подлинное кино

Дженна Ортега заявила о бездушности Голливуда из-за применения ИИ

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега выступила с резкой критикой применения искусственного интеллекта в кинематографе. Свою позицию она озвучила на пресс-конференции в рамках Международного кинофестиваля в Марракеше, где вошла в состав жюри.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дженна Ортега

Актриса назвала ИИ-технологии бездушными и заявила, что индустрия открыла "ящик Пандоры". По её мнению, именно человеческие несовершенства делают искусство подлинным, а компьютер не способен их воспроизвести. Ортега подчеркнула, что находится в состоянии "глубокой неопределённости" и страха перед будущим кино.

В интервью Deadline актриса конкретизировала свои опасения.

"Есть вещи, которые ИИ просто не в состоянии воспроизвести, и да, бывают красивые, сложные ошибки, которые компьютер не может совершить. У компьютера нет души, и мы никогда не сможем найти с ним общий язык", — заявила Дженна Ортега.

При этом актриса признала пользу технологий в других сферах, например, в медицине для ранней диагностики заболеваний. Однако она призвала ограничить применение ИИ и использовать его исключительно с благими намерениями.