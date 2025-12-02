Джоди Фостер призналась: Роберт Де Ниро в Таксисте сначала показался неинтересным — и вот что изменило всё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Актриса Джоди Фостер призналась, что поначалу находила своего партнёра по фильму "Таксист" Роберта Де Ниро крайне неинтересным человеком. Своими воспоминаниями она поделилась во время выступления на Международном кинофестивале в Марракеше.

Роберт Де Ниро
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Hutchinson Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роберт Де Ниро

Фостер исполнила роль несовершеннолетней проститутки Айрис, а Де Ниро — водителя-ветерана Трэвиса Бикла. Актриса вспомнила, как во время подготовки к съёмкам Де Ниро полностью вживался в образ и был практически неразговорчив во время совместных репетиций в кафе.

"Он был очень похож на своего героя, таким, каким он был в те дни. Так что он был действительно неинтересен, и я помню, как мы с ним обедали и я спрашивала: "Что происходит? Когда я смогу вернуться домой?" И он не мог со мной разговаривать, поэтому я общалась с официантами и людьми в ресторанах", — рассказала Джоди Фостер, описав свои первые впечатления.

Как передаёт Variety, переломный момент наступил во время третьей репетиции, когда Де Ниро начал учить молодую коллегу искусству импровизации. По словам Фостер, это стало для неё откровением и полностью изменило представление об актёрской игре. С этого момента её отношение к Де Ниро и процессу работы кардинально поменялось.

Фостер подчеркнула, что именно тогда осознала масштаб таланта и глубину подхода Де Ниро к профессии. Этот опыт стал для неё фундаментальным уроком, повлиявшим на всю её дальнейшую карьеру в кинематографе.

