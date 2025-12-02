Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Елена Товстик потеряла надежду на примирение с мужем
Аргинин снизил агрегацию амилоида в тестах учёные университета Киндай
Победить старение одной таблеткой невозможно — генетик Карасев
ЕЦБ отказал в выплате кредита Украине за счет российских активов
Малые загрузки стиральных машин ускоряют износ техники и тканей — Better H&G
Засуха длилась 113 лет и разрушила города Инда — ТАСС
Частое расчёсывание повышает ломкость волос — топ-стилист Татьяна Калугина
Продажи премиум-авто в России выросли на 13 % в октябре — автоаналитики
Соус бешамель делает жюльен густым и без сливок

Рейтинг года по версии Rolling Stone: какой фильм признали лучшим в 2025 году

Rolling Stone назвал лучшие фильмы 2025 года
Кино

Журнал Rolling Stone представил ежегодный список главных фильмов, вышедших в прокат в 2025 году. По оценке редакции, этот год был настолько сильным для кинематографа, что выбрать лишь двадцать картин оказалось сложной задачей.

Ретро кинокамера
Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ретро кинокамера

Рейтинг возглавила картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Журналисты издания описали эту работу как масштабный и оглушительный драматический боевик.

"Он отлично схватывает наш чудовищно сломанный момент и даёт ответ на вопрос: как сопротивляться, когда всё потеряно?" — пояснил выбор издания кинокритик Rolling Stone.

Второе место заняла историческая драма "Хамнет" режиссёра Хлои Чжао, основанная на романе Мэгги О'Фаррелл. Лента рассказывает о потере сына Уильямом Шекспиром и создании "Гамлета".

Замыкает тройку лидеров шпионский триллер Стивена Содерберга "Чёрный чемодан — двойная игра" с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт в главных ролях.

В общий список из двадцати тайтлов также вошли работы "Сны поездов", "Новая волна", "Эддингтон" и экранизация "Франкенштейна". Полный рейтинг отражает, по мнению редакции, ключевые тенденции и самые яркие авторские высказывания уходящего киногода.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Экономика и бизнес
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Военные новости
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Последние материалы
В Госдуму внесут законопроект о наказании за буллинг и кибербуллинг
Вика Цыганова резко высказалась о деле Ларисы Долиной
Диетологи уточнили, что безопасно есть красную рыбу не более трёх раз в неделю
Rolling Stone назвал лучшие фильмы 2025 года
Ваня Дмитриенко заявил, что возрастные поклонницы ставят его в неловкое положение
Поросль усиливается из-за повреждений корней взрослых деревьев
Цены на живые русские и удмуртские ёлки остались на уровне прошлого года
Город направил 5,052 млрд ₽ на программу развития транспорта — Житников
Гамсутль сохранил древнюю каменную застройку — историки
Специалисты по питанию подтвердили, что жиры улучшают усвоение витаминов A и D
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.