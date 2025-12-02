Рейтинг года по версии Rolling Stone: какой фильм признали лучшим в 2025 году

Журнал Rolling Stone представил ежегодный список главных фильмов, вышедших в прокат в 2025 году. По оценке редакции, этот год был настолько сильным для кинематографа, что выбрать лишь двадцать картин оказалось сложной задачей.

Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License Ретро кинокамера

Рейтинг возглавила картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Журналисты издания описали эту работу как масштабный и оглушительный драматический боевик.

"Он отлично схватывает наш чудовищно сломанный момент и даёт ответ на вопрос: как сопротивляться, когда всё потеряно?" — пояснил выбор издания кинокритик Rolling Stone.

Второе место заняла историческая драма "Хамнет" режиссёра Хлои Чжао, основанная на романе Мэгги О'Фаррелл. Лента рассказывает о потере сына Уильямом Шекспиром и создании "Гамлета".

Замыкает тройку лидеров шпионский триллер Стивена Содерберга "Чёрный чемодан — двойная игра" с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт в главных ролях.

В общий список из двадцати тайтлов также вошли работы "Сны поездов", "Новая волна", "Эддингтон" и экранизация "Франкенштейна". Полный рейтинг отражает, по мнению редакции, ключевые тенденции и самые яркие авторские высказывания уходящего киногода.