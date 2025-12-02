Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты по питанию подтвердили, что жиры улучшают усвоение витаминов A и D
Проект мегаплотины на Ярлунг Цангпо рассчитан на мощность около 60 ГВт — Earth
Губная помада подчеркивает рельеф лица при нанесении на скулы — визажист Франсес
Тесто для самсы настаивают в холодильнике сутки
Мангусты чистят бородавочников от паразитов — DiscoverWildlife
Mitsubishi выпустила пикап Triton Savana ограниченной серии — производитель
Тайна безупречного облика: спектакль "Красавец мужчина" заставит задуматься о любви
У Агаты Муцениеце и Петра Дранги родилась дочь – Super
Мелкие собаки обогнали служебных по относительному объему мозга — Naked Science

Линда Хэмилтон не боится старости: почему звезда Терминатора смирилась со своим лицом

Линда Хэмилтон высказалась о старении и стандартах Голливуда
Кино

69-летняя актриса Линда Хэмилтон, знаменитая по роли Сары Коннор, сознательно отказывается соответствовать голливудским стандартам вечной молодости. Звезда заявила, что полностью принимает свой возраст и не тратит силы на борьбу с естественным процессом старения.

Линда Хэмилтон
Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Линда Хэмилтон

Хэмилтон объяснила, что видит в своём лице отражение прожитой жизни.

"Я ни на секунду не пытаюсь выглядеть моложе, ни на каком уровне. Я просто полностью смирилась с тем, что это лицо, которое я заслужила. И оно говорит мне очень многое", — приводит слова актрисы AARP Magazine.

Она подчеркнула, что не гонится за красотой или долголетием, предпочитая гибкий подход к жизни и здоровью.

Актриса вернулась к роли Сары Коннор в 2019 году, в фильме "Терминатор: Тёмные судьбы", для чего год интенсивно тренировалась. Однако десятилетия рискованных трюков дали о себе знать.

"Чтобы сниматься в "Очень странных делах" и просто поддерживать форму — а с моим опытом трюков и падений приходится иметь дело с последствиями — я ходила на физиотерапию три раза в неделю", — рассказала Хэмилтон.

Сейчас актриса, которая также недавно стала бабушкой, говорит о глубоком удовлетворении своей карьерой и жизнью.

"Я полностью живу в себе так, как никогда в молодости. Я не пытаюсь никому угодить, что-то доказать или покрасоваться", — поделилась она.

Лучшим советом о красоте Хэмилтон считает слова своей маленькой дочери, которая когда-то сказала, что её мама прекрасна, потому что её лицо наполнено радостью. С тех пор актриса работает именно над этим чувством.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Авто
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Микродозинг вместо спортзала: новая система тренировок вписывается даже в самый плотный день
Микродозинг вместо спортзала: новая система тренировок вписывается даже в самый плотный день
Последние материалы
Mitsubishi выпустила пикап Triton Savana ограниченной серии — производитель
Тайна безупречного облика: спектакль "Красавец мужчина" заставит задуматься о любви
Линда Хэмилтон высказалась о старении и стандартах Голливуда
У Агаты Муцениеце и Петра Дранги родилась дочь – Super
Мелкие собаки обогнали служебных по относительному объему мозга — Naked Science
Гранатовые косточки прорастают быстрее после стратификации
Приседания помогают укрепить суставы и улучшить осанку — Бауэрс
Звёздный стилист Карстен заявил, что Долина некрасиво с ним поступила
Аль-Ула открыла маршруты к гробницам Хегры — гиды
Прекращение выдачи ипотек на вторичное жилье охладит рынок — экономист Колташов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.