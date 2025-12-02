Линда Хэмилтон не боится старости: почему звезда Терминатора смирилась со своим лицом

Линда Хэмилтон высказалась о старении и стандартах Голливуда

69-летняя актриса Линда Хэмилтон, знаменитая по роли Сары Коннор, сознательно отказывается соответствовать голливудским стандартам вечной молодости. Звезда заявила, что полностью принимает свой возраст и не тратит силы на борьбу с естественным процессом старения.

Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Линда Хэмилтон

Хэмилтон объяснила, что видит в своём лице отражение прожитой жизни.

"Я ни на секунду не пытаюсь выглядеть моложе, ни на каком уровне. Я просто полностью смирилась с тем, что это лицо, которое я заслужила. И оно говорит мне очень многое", — приводит слова актрисы AARP Magazine.

Она подчеркнула, что не гонится за красотой или долголетием, предпочитая гибкий подход к жизни и здоровью.

Актриса вернулась к роли Сары Коннор в 2019 году, в фильме "Терминатор: Тёмные судьбы", для чего год интенсивно тренировалась. Однако десятилетия рискованных трюков дали о себе знать.

"Чтобы сниматься в "Очень странных делах" и просто поддерживать форму — а с моим опытом трюков и падений приходится иметь дело с последствиями — я ходила на физиотерапию три раза в неделю", — рассказала Хэмилтон.

Сейчас актриса, которая также недавно стала бабушкой, говорит о глубоком удовлетворении своей карьерой и жизнью.

"Я полностью живу в себе так, как никогда в молодости. Я не пытаюсь никому угодить, что-то доказать или покрасоваться", — поделилась она.

Лучшим советом о красоте Хэмилтон считает слова своей маленькой дочери, которая когда-то сказала, что её мама прекрасна, потому что её лицо наполнено радостью. С тех пор актриса работает именно над этим чувством.