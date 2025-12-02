От Челюстей до Оппенгеймера: какие фильмы определяют последние 50 лет кино

Подведение итогов в мире кино — сложная задача, учитывая субъективность оценок. Однако анализ ключевых картин, выпущенных с 1975 по 2025 год, позволяет выделить работы, сформировавшие современный кинематограф.
В условный список, опубликованный изданием Collider, вошли как масштабные блокбастеры, так и камерные авторские высказывания.
Исследование строилось на анализе культурного влияния, новаторства и художественной ценности фильмов.
"Речь не о составлении единственно верного топа, а о попытке увидеть через призму полувека те работы, которые стали точками отсчёта", — пояснил кинокритик и один из авторов материала.
Среди фильмов, отметившихся в списке, — "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, перевернувшее представления о повествовании, и "Властелин колец: Возвращение короля", эталон эпического финала.
Отдельное место заняла картина "Паразит" Пон Чжун Хо, доказавшая глобальную силу национального кино и ставшая первым в истории иностранным фильмом, получившим "Оскар" за лучший фильм.
Современный этап, по мнению аналитиков, представляет собой синтез технологий и глубоких сюжетов. Такие работы, как "Дюна" Дени Вильнёва и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, продолжают традицию масштабного авторского кино.
Итогом пятидесятилетия стал плюрализм стилей, где цифровые технологии служат инструментом для реализации как массовых, так и глубоко личных историй.
