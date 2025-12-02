Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От Челюстей до Оппенгеймера: какие фильмы определяют последние 50 лет кино

Collider составил рейтинг ключевых фильмов последних 50 лет
Кино

Подведение итогов в мире кино — сложная задача, учитывая субъективность оценок. Однако анализ ключевых картин, выпущенных с 1975 по 2025 год, позволяет выделить работы, сформировавшие современный кинематограф.

Кинотеатр
Фото: unsplash.com by Wyron A is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кинотеатр

В условный список, опубликованный изданием Collider, вошли как масштабные блокбастеры, так и камерные авторские высказывания.

Исследование строилось на анализе культурного влияния, новаторства и художественной ценности фильмов.

"Речь не о составлении единственно верного топа, а о попытке увидеть через призму полувека те работы, которые стали точками отсчёта", — пояснил кинокритик и один из авторов материала.

Среди фильмов, отметившихся в списке, — "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, перевернувшее представления о повествовании, и "Властелин колец: Возвращение короля", эталон эпического финала.

Отдельное место заняла картина "Паразит" Пон Чжун Хо, доказавшая глобальную силу национального кино и ставшая первым в истории иностранным фильмом, получившим "Оскар" за лучший фильм.

Современный этап, по мнению аналитиков, представляет собой синтез технологий и глубоких сюжетов. Такие работы, как "Дюна" Дени Вильнёва и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, продолжают традицию масштабного авторского кино.

Итогом пятидесятилетия стал плюрализм стилей, где цифровые технологии служат инструментом для реализации как массовых, так и глубоко личных историй.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
