Новый замысел Тарантино: почему он хочет анимировать приквел Убить Билла

Тарантино задумал снять анимационный приквел к "Убить Билла"

Квентин Тарантино анонсировал возможное создание анимационного приквела к своей дилогии "Убить Билла". Об этом режиссёр рассказал на спецпоказе главы "Месть Юки" в Лос-Анджелесе, сообщает Entertainment Weekly.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Квентин Тарантино

Вдохновением послужила работа над "Мщением Юки", которую Тарантино создал в движке Unreal Engine. Этот опыт заставил его рассмотреть анимационный формат для других нереализованных идей.

"Мне нравится идея приквела о Билли. История Билла, о том, как Билл стал Биллом, и о трёх крёстных отцах, которые его создали: Эстебане Вихайо, Пее Мее и Хаттори Хандзо", — пояснил Тарантино.

Он отметил, что вынашивал эту идею ещё во время съёмок оригинального фильма. Теперь технология может дать ей новую жизнь.

Режиссёр добавил, что его график пока не позволяет немедленно приступить к проекту. Однако эксперимент с Unreal Engine открыл для него новый творческий путь.