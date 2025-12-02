Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платье-свитер названо главным трендом зимы 2025-2026 — Marianne
Шторм Эдди создал волны до 19,7 м высотой — Techno-Science.net
Прогрев металла временно скрыл негерметичность выхлопа сообщает Motor
Тренировки с лакомствами помогут собаке не бояться фейерверков — эксперт Тодд
До 5 млн человек могут столкнуться с неполной занятостью — помощник депутата Мосягин
Жена Брюса Уиллиса объяснила решение о его переезде
Предварительное отваривание улучшило хруст картофеля при жарке — кулинары
Тяжёлые металлы из старых труб ухудшают рост комнатных растений
Ужины на одной сковороде экономят время и уменьшают количество посуды — Simplyrecipes

Джеймс Кэмерон против ИИ в кино: почему режиссёра ужасает замена актёров

Кэмерон высказался против замены актёров искусственным интеллектом
Кино

Режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью CBS Sunday Morning резко осудил возможность замены живых актёров искусственным интеллектом. Он назвал такую перспективу ужасающей, противопоставив генеративный ИИ технологии захвата движения.

Джеймс Кэмерон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеймс Кэмерон

Кэмерон напомнил, что использованный в "Аватаре" motion capture является высшей формой актёрского искусства, а не его заменой. Нейросети, по его мнению, представляют собой полную противоположность творческому процессу.

"А теперь посмотрите на другой конец спектра — и там у нас генеративный ИИ. Он может придумать персонажа, придумать актёра… А я такой: "Нет". Это меня ужасает. Это противоположность. Это как раз то, чего мы категорически не делаем", — заявил режиссёр.

При этом Кэмерон допускает, что ИИ может быть полезен для удешевления визуальных эффектов. Это особенно актуально в условиях сокращения рынка и финансирования новых крупных проектов.

Режиссёр уверен, что нейросети не способны создать по-настоящему новое, так как обучаются на уже существующем контенте. Уникальный опыт и индивидуальность живого актёра, по его словам, остаются недостижимыми для алгоритмов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Последние материалы
Тренировки с лакомствами помогут собаке не бояться фейерверков — эксперт Тодд
До 5 млн человек могут столкнуться с неполной занятостью — помощник депутата Мосягин
Жена Брюса Уиллиса объяснила решение о его переезде
Предварительное отваривание улучшило хруст картофеля при жарке — кулинары
Тяжёлые металлы из старых труб ухудшают рост комнатных растений
Кэмерон высказался против замены актёров искусственным интеллектом
Ужины на одной сковороде экономят время и уменьшают количество посуды — Simplyrecipes
Экс-девушку рэпера Гуфа приговорили к пяти годам лишения свободы
Европейские газовые компании активно извлекают газ из хранилищ — GIE
Мягкая растяжка уменьшает воспаление при боли в шее — Medical News Today
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.