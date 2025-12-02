Джеймс Кэмерон против ИИ в кино: почему режиссёра ужасает замена актёров

Кэмерон высказался против замены актёров искусственным интеллектом

Режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью CBS Sunday Morning резко осудил возможность замены живых актёров искусственным интеллектом. Он назвал такую перспективу ужасающей, противопоставив генеративный ИИ технологии захвата движения.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеймс Кэмерон

Кэмерон напомнил, что использованный в "Аватаре" motion capture является высшей формой актёрского искусства, а не его заменой. Нейросети, по его мнению, представляют собой полную противоположность творческому процессу.

"А теперь посмотрите на другой конец спектра — и там у нас генеративный ИИ. Он может придумать персонажа, придумать актёра… А я такой: "Нет". Это меня ужасает. Это противоположность. Это как раз то, чего мы категорически не делаем", — заявил режиссёр.

При этом Кэмерон допускает, что ИИ может быть полезен для удешевления визуальных эффектов. Это особенно актуально в условиях сокращения рынка и финансирования новых крупных проектов.

Режиссёр уверен, что нейросети не способны создать по-настоящему новое, так как обучаются на уже существующем контенте. Уникальный опыт и индивидуальность живого актёра, по его словам, остаются недостижимыми для алгоритмов.