Джеймс Кэмерон против ИИ в кино: почему режиссёра ужасает замена актёров

Режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью CBS Sunday Morning резко осудил возможность замены живых актёров искусственным интеллектом. Он назвал такую перспективу ужасающей, противопоставив генеративный ИИ технологии захвата движения.
Кэмерон напомнил, что использованный в "Аватаре" motion capture является высшей формой актёрского искусства, а не его заменой. Нейросети, по его мнению, представляют собой полную противоположность творческому процессу.
"А теперь посмотрите на другой конец спектра — и там у нас генеративный ИИ. Он может придумать персонажа, придумать актёра… А я такой: "Нет". Это меня ужасает. Это противоположность. Это как раз то, чего мы категорически не делаем", — заявил режиссёр.
При этом Кэмерон допускает, что ИИ может быть полезен для удешевления визуальных эффектов. Это особенно актуально в условиях сокращения рынка и финансирования новых крупных проектов.
Режиссёр уверен, что нейросети не способны создать по-настоящему новое, так как обучаются на уже существующем контенте. Уникальный опыт и индивидуальность живого актёра, по его словам, остаются недостижимыми для алгоритмов.
