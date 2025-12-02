Письмо от Рэдклиффа взволновало Доминика МакЛоклина: звезда Гарри Поттера описал момент, который не ожидал

Звезда нового "Гарри Поттера" отреагировал на письмо от Рэдклиффа

Молодой актёр Доминик МакЛоклин, занятый в производстве сериала HBO о Гарри Поттере, ярко описал свою реакцию на письмо от Дэниела Рэдклиффа.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дэниел Рэдклифф

Получить послание от исполнителя роли Поттера в оригинальных фильмах ему довелось в поезде по пути в Глазго.

"Это было безумие. Отец похлопал меня по спине и просто дал мне это письмо. Я прочитал его, а потом дочитал до конца, и там была подпись: "Дэн Р." Я сходил с ума, но мне нужно было [сохранять спокойствие]. Я был в поезде", — поделился актёр в интервью, подробно описывая тот момент.

Как ранее рассказывал сам Рэдклифф, он написал письмо, чтобы поделиться опытом и пожелать удачи новому поколению. Он признавался в почти отеческих чувствах к юным коллегам.

МакЛоклин также отметил, что съёмочный процесс идёт прекрасно и ему удалось подружиться со всей командой.