Басилашвили сыграл в драме, которую никто не увидел: судьба фильма пугает почти так же, как и сюжет

Фильм "Агнец Божий" с Олегом Басилашвили не был доснят
Кино

Трудно представить, что за яркими ролями Олега Басилашвили, ставшего символом отечественного кино, скрывается история фильма, который так и не увидел свет. Иногда судьба картины оказывается драматичнее её сюжета, и каждый неснятый эпизод оборачивается отдельной человеческой потерей. В центре одной такой истории — работа Семёна Арановича, давно превратившаяся в кинематографический миф.

Олег Басилашвили
Фото: yabloko.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олег Басилашвили

Проект, о котором почти никто не знал

Фильм "Агнец Божий" задумывался не как очередная военно-патриотическая лента, а как тяжёлая и честная драма, исследующая моральный выбор в предельных обстоятельствах. В конце 1980-х — начале 1990-х в кинематографе возник запрос на более откровенный разговор о войне, и Аранович, известный вниманием к человеческой психологии, решил рассказать историю, в которой трагизм лишён прикрас.

Сюжет строился вокруг двух сестёр-близнецов, одна из которых отправлялась в оккупированную деревню, чтобы сознательно оказаться в руках врага. Эпизод изначально был задуман предельно жёстким, и режиссёр не скрывал, что стремится показать войну без идеализации.

"Одну из сестёр-близняшек решили направить в оккупированную деревню, да таким образом, чтобы фашисты её поймали и повесили", — вспоминал Олег Басилашвили в беседе с изданием "Смена".

В дальнейшем по сюжету происходило освобождение деревни и создание героического образа. Однако неожиданное открытие — беременность девушки — ломало привычный нарратив. Тогда на жертву добровольно шла вторая сестра, принимая то, что случилось как неизбежность. Драматургия строилась не на пафосе, а на внутреннем разломе людей, оказавшихся перед безальтернативным выбором.

Кто работал над картиной

Подготовка к съёмкам собрала впечатляющий актёрский состав. В нём значились сёстры Кутеповы, Виктор Сухоруков, Александр Калягин, Игорь Скляр, Олег Янковский — артисты, чьи имена в то время были знакомы каждому, кто следил за отечественным кино. Присутствие таких исполнителей показывало, насколько серьёзно относились к замыслу.

Сам Олег Басилашвили исполнял роль сотрудника НКВД по фамилии Лежава — человека, понимающего, насколько тяжёл путь, на который его ставит должность. В его персонаже не было прямолинейности: он ощущал моральную тяжесть приказов, но был вынужден действовать строго в рамках системы. На тот момент подобные образы редко показывались без идеологической обработки, и поэтому роль казалась особенно значимой.

"Не ко времени! На носу выборы президента. У Зюганова почти девяносто процентов, а у Ельцина только четыре. А вдруг Зюганов придёт к власти? А мы ему такой подарочек будем на экранах показывать?!" — цитировал чиновника Олег Валерианович.

Почему съёмки остановились

Работа над фильмом продвигалась стремительно: примерно половина материала была отснята, но затем последовало решение, которое перечеркнуло весь процесс. Финансирование "Агнца Божьего" неожиданно закрыли, сочтя картину "антисоветской". Для времени политической турбулентности подобные формулировки были знакомыми: чиновники особенно осторожно относились к проектам, которые могли вызвать общественный резонанс.

По воспоминаниям актёров, решение имело ярко выраженную политическую подоплёку. В предвыборный период кинематограф оказался в числе сфер, от которых ждали "лояльности" и отсутствия рискованных сюжетов. История, вскрывающая тёмные стороны военной эпохи, могла быть воспринята как вызов.

Остановка съёмок стала тяжёлым ударом и для режиссёра Семёна Арановича. После цензурных правок его предыдущей работы — телевизионного фильма "Противостояние" — новое решение усугубило стресс. По словам коллег, ухудшение здоровья режиссёра произошло стремительно. Он отправился на лечение в Германию, но там самочувствие резко ухудшилось, и вскоре он скончался. Так фильм потерял не только шанс на завершение, но и своего создателя.

Что осталось от "Агнца Божьего"

Картину так и не досняли. В архивах не сохранилось ни полной копии, ни материалов, которые могли бы лечь в основу восстановления. Проект превратился в редкий пример "призрачного фильма" — известного по воспоминаниям участников, но недоступного зрителю. В истории отечественного кино такие случаи редки, и поэтому судьба этой картины вызывает особый интерес.

Для многих артистов это стало напоминанием о том, насколько хрупким бывает замысел. Даже если команда профессионалов и творческая идея готовы к воплощению, внешние обстоятельства способны перечеркнуть месяцы работы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
