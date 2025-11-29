Оскароносец Морган Фриман поделился формулой: гольф и ещё одна привычка сохраняют ему силы

88-летний Морган Фриман в интервью AARP Magazine заявил, что его главной страстью остаётся гольф. Актёр признался, что играет почти каждый солнечный день и живёт прямо на поле.
Фриман с юмором относится к своему возрасту и физическим ограничениям. Он использует электрокар, но продолжает много ходить, несмотря на травму ноги.
"Секрет старости — не останавливаться. Keep moving!" — цитирует издание формулу актёра.
Фриман продолжает сниматься в кино, недавно вышла третья часть "Иллюзии обмана" с его участием. При этом Оскар, полученный 20 лет назад, не изменил его отношение к работе.
Актёр резко высказался против использования своего образа в цифровых проектах. Он считает, что подобные копии лишают его работы.
