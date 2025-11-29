Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пчелиный трюк режиссёров: как добивались реализма в сцене фильма Моя девочка с Маколеем Калкином

Калкин рассказал о сцене с пчёлами на съёмках "Моей девочки"
Кино

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин рассказал о рискованных съёмках в картине "Моя девочка". В возрасте десяти лет актёр участвовал в сцене, где его персонажа атакует рой пчёл.

Маколей Калкин
Фото: commons.wikimedia.org by photo by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маколей Калкин

Как сообщает Daily Mail, продюсеры для достижения реализма действительно выпустили на ребёнка тысячи насекомых. Сцену пришлось повторить четыре раза.

"Сегодня бы это не прокатило. Мне на кончики пальцев нанесли вещество, которое пахло как пчелиная матка, поэтому их привлекали мои руки, и я был в безопасности", — приводит издание слова актёра.

Несмотря на тысячи пчёл, Калкина ужалили всего один раз — в шею. После завершения съёмок ему подали мыльную воду для обработки рук.

Актёр с иронией вспомнил совет пчеловода бежать быстрее насекомых. Он тогда усомнился в эффективности этого метода, учитывая свой юный возраст и возможности.

Недавно Калкин предложил необычную идею для сиквела "Один дома" и заверил, что с удовольствием вернулся бы к культовой роли.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
