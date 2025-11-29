Пересильд нарушила запрет на темы космоса ради одной роли — что изменило её решение

Пересильд нарушила "космический запрет" ради фильма про Байконур

Актриса Юлия Пересильд поделилась деталями работы над кинокартинами космической тематики. Она особо отметила готовящийся к выходу фильм Евгения Сангаджиева "Космическая собака Лида".

По сюжету ленты, действие которой происходит в 2000 году, 13-летний Игорь встречает своего 40-летнего двойника из будущего. Вместе с собакой Лидой, вернувшейся из космоса, они отправляются на Байконур спасать отца мальчика.

"Я сначала, конечно, подумала, надо ли мне соглашаться на эту историю. На тему космоса я поставила себе жёсткий запрет. Но там был Сангаджиев и Ткачук — дело в том, что мы с Женей однокурсники", — пояснила актриса в новом выпуске шоу "Кстати".

Пересильд также рассказала о мотивации для участия в проекте "Вызов". Своё решение она связала с работой в благотворительном фонде "Галчонок", где помогает детям с ДЦП.

Актриса отметила, что через участие в космической драме хотела показать подопечным фонда, что невозможное может стать возможным.