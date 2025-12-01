Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сказка приходит раньше полуночи: эти три зимних фильма делают вечер теплее любого пледа

Фильм "Мальчик по имени Рождество" дарит ощущение чуда
Кино

Зимой особенно тянет к сказкам — но не к тем, что давно разобраны на цитаты и знакомы по кадрам. Помимо привычной классики и громких премьер, у зимнего жанра есть тихие, почти незаметные истории, которые дарят то самое ощущение волшебства. Это фильмы, что создают уют, будто приглашают ненадолго шагнуть в другой мир. Вот три таких картины для спокойного семейного вечера.

Новогодняя ёлка в деревянном доме
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодняя ёлка в деревянном доме

"Снежная королева" (мини-сериал, 2002), Кинопоиск: 7,5

Сюжет начинается в небольшой гостинице, которой после смерти матери управляют Герда и её отец. Жизнь у девушки простая и размеренная, а главное её утешение — дружба с Каем, тихим и отзывчивым юношей.

Однажды ночью в гостиницу прибывает загадочная постоялица — в мехах, украшениях и с холодным взглядом. Наутро Кай исчезает вместе с ней. Герда, не сомневаясь, отправляется на поиски. Путь приводит её к ледяному дворцу Снежной Королевы, где ей предстоит вернуть друга, отвоевать его сердце у ледяного равнодушия и преодолеть испытания, о которых она не подозревала. Мини-сериал короткий — всего два эпизода, так что просмотра хватит на один вечер.

"Мальчик по имени Рождество" (2021), Кинопоиск: 6,6

Николас живёт в бедной семье и верит в чудеса чуть сильнее остальных. Его отец отправляется на север, чтобы найти легендарную деревню эльфов, и бесследно пропадает.

Мальчик не готов смириться и отправляется вслед. Его ждёт путь через снег, встречи с чудесами и открытие, способное изменить не только его самого, но и весь мир.

Фильм лёгкий, добрый и не пытается втащить взрослого зрителя в детство — он просто напоминает, что чудеса случаются, если им оставить хоть немного пространства. Да, местами сюжет спешит и оставляет недосказанности, но от этого история только теплее: она заканчивается ровно тогда, когда должна.

"Рождественская история" (2007), Кинопоиск: 7,4

Финское кино узнаётся с первых кадров: тишина, снег, небольшие деревни и северный свет. У мальчика Николаса погибают родители, и жители деревни решают воспитывать его всем миром: каждый год он живёт в новой семье. В благодарность мальчик делает детям маленькие подарки, создавая их своими руками.

Но наступает тяжёлый год, и Николаса отправляют к строгому плотнику, живущему на далёком хуторе. Там нет места праздникам, творчеству и радости — только работа и правила. Однако мальчик не сдаётся.

Картина складывается из деталей: деревенских домиков, мягкого света, зимних пейзажей и музыки, которая звучит как звонкий мороз. История предлагает свою версию возникновения Деда Мороза и традиции дарить подарки.

Каждый из этих фильмов имеет свои сильные стороны и свои недочёты, но их задачей никогда не было соответствовать строгим ожиданиям. Они созданы для того, чтобы в зимний вечер, когда за окном падает снег, возникало ощущение чуда. Если хочется тепла и немного волшебства — эти истории идеально подходят.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
