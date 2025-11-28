Эмма Стоун пошла на жертву ради роли в Бугонии: что актриса потребовала взамен

Голливудская актриса Эмма Стоун согласилась побрить голову для нового фильма Йоргоса Лантимоса "Бугония" только при одном условии.
Звезда потребовала, чтобы режиссёр также расстался со своими волосами в знак солидарности.
"Когда я узнала, что нам предстоит это сделать, я сказала Йоргосу: "Тебе тоже придётся побрить голову, чтобы мы были в одной команде"", — поделилась актриса с изданием People.
Лантимос согласился, и кадры за кулисами показывают, как Стоун лично сбривает волосы режиссёру.
"Это было волнительно, но не настолько, как я ожидала. Однако моё бритьё выглядело более драматично. Не хочу хвастаться, но мои волосы были довольно длинными, а его — нет", — призналась Стоун.
По словам актрисы, момент был технически сложным из-за настройки нескольких камер, что заставило её поволноваться.
Художник по гриму и причёскам Торстен Витте отметил, что во время съёмок голову актрисы приходилось брить заново каждые три дня для соблюдения целостности образа.
"Ей это нравится, и она выглядит прекрасно без волос", — добавил он.
В картине её героиню, одержимую теориями заговора, насильно лишают волос. Фильм "Бугония" стал уже четвёртым совместным проектом Стоун и Лантимоса.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.