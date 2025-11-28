Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эмма Стоун пошла на жертву ради роли в Бугонии: что актриса потребовала взамен

Стоун заставила Лантимоса побриться налысо ради роли в фильме
1:24
Кино

Голливудская актриса Эмма Стоун согласилась побрить голову для нового фильма Йоргоса Лантимоса "Бугония" только при одном условии.

Эмма Стоун
Фото: Instagram / ninapark by Нина Парк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмма Стоун

Звезда потребовала, чтобы режиссёр также расстался со своими волосами в знак солидарности.

"Когда я узнала, что нам предстоит это сделать, я сказала Йоргосу: "Тебе тоже придётся побрить голову, чтобы мы были в одной команде"", — поделилась актриса с изданием People.

Лантимос согласился, и кадры за кулисами показывают, как Стоун лично сбривает волосы режиссёру.

"Это было волнительно, но не настолько, как я ожидала. Однако моё бритьё выглядело более драматично. Не хочу хвастаться, но мои волосы были довольно длинными, а его — нет", — призналась Стоун.

По словам актрисы, момент был технически сложным из-за настройки нескольких камер, что заставило её поволноваться.

Художник по гриму и причёскам Торстен Витте отметил, что во время съёмок голову актрисы приходилось брить заново каждые три дня для соблюдения целостности образа.

"Ей это нравится, и она выглядит прекрасно без волос", — добавил он.

В картине её героиню, одержимую теориями заговора, насильно лишают волос. Фильм "Бугония" стал уже четвёртым совместным проектом Стоун и Лантимоса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
