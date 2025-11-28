Воспоминания Джонни Деппа: этот период жизни он считает самым счастливым

Джонни Депп назвал прожитые с Ванессой Паради годы "счастьем"

Джонни Депп назвал годы, прожитые с французской актрисой Ванессой Паради, настоящим счастьем. Своими воспоминаниями актёр поделился с журналистами агентства France-Presse в Токио, где проходит его персональная художественная выставка.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джонни Депп

Американский артист, находившийся в отношениях с Паради с 1998 по 2012 год, подчеркнул, что сохранил о том периоде лишь прекрасные воспоминания. Он особенно отметил возможность полностью посвятить себя отцовству, пока его партнёрша была в гастрольных турах.

"Ванесса давала концерты, вы знаете, были разные туры. У меня была возможность быть просто папой всё это время. Отсюда и название её альбома, Bliss (блаженство). Это было счастье", — пояснил 62-летний актёр.

В Японии Депп представил экспозицию "A Bunch of Stuff", в которую вошло около шестидесяти его работ. На пресс-конференции он заявил, что не считает себя профессиональным художником. Артист также описал творчество как свою фундаментальную потребность.