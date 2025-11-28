Создатели Очень странных дел раскрыли детали финала: что зрители узнают об Изнанке

Братья Даффер в интервью подтвердили, что вторая половина пятого сезона "Очень странных дел" полноценно раскроет природу Изнанки.
Создатели подчеркнули, что это стало кульминацией их десятилетней работы над мифологией проекта. Финальные эпизоды должны дать исчерпывающее объяснение этой альтернативной реальности.
"Во второй части мы глубоко погружаемся в Изнанку и объясняем, что она собой представляет. Повторюсь: мы планировали это 10 лет, и сейчас пришло время всё раскрыть", — заявили сценаристы в своём обращении к поклонникам.
Премьера заключительных серий назначена на 26 декабря, а финальный эпизод выйдет в новогоднюю ночь. Завершение истории будет показано не только на платформе Netflix, но и в специальных кинопоказах. Пятый сезон станет финальной главой для всех персонажей сериала.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.