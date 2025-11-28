Создатели Очень странных дел раскрыли детали финала: что зрители узнают об Изнанке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авторы "Очень странных дел" раскроют тайну Изнанки в пятом сезоне
Братья Даффер в интервью подтвердили, что вторая половина пятого сезона "Очень странных дел" полноценно раскроет природу Изнанки.

Фото: pixabay.com by [1], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Создатели подчеркнули, что это стало кульминацией их десятилетней работы над мифологией проекта. Финальные эпизоды должны дать исчерпывающее объяснение этой альтернативной реальности.

"Во второй части мы глубоко погружаемся в Изнанку и объясняем, что она собой представляет. Повторюсь: мы планировали это 10 лет, и сейчас пришло время всё раскрыть", — заявили сценаристы в своём обращении к поклонникам.

Премьера заключительных серий назначена на 26 декабря, а финальный эпизод выйдет в новогоднюю ночь. Завершение истории будет показано не только на платформе Netflix, но и в специальных кинопоказах. Пятый сезон станет финальной главой для всех персонажей сериала.

