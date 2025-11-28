В России вводится запрет на фильмы против традиционных ценностей: как новый закон изменит кинопрокат

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Документ, о котором сообщает ТАСС, предусматривает лишение прокатных удостоверений для картин с соответствующей тематикой.
Основанием для отказа в прокате станет наличие материалов, пропагандирующих отрицание базовых ценностей.
"Наличие в фильме материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, станет основанием для невыдачи или отзыва прокатного удостоверения", — пояснила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в комментарии РИА Новости.
Закон распространяется на крупные онлайн-платформы с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в сутки. Соцсети с посещаемостью более 500 тысяч пользователей также обязаны блокировать запрещённый контент.
Ранее стало известно о введении специальных форм проверки контента для проектов, претендующих на государственные гранты.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.