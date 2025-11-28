Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Фанагория" поставляет элитные вина в рестораны Улан-Батора — "Агроэкспорт"
Сергей Миронов предложил расширить программу семейной ипотеки
Дельфины приобретают звуковые автографы в первые месяцы жизни — биолог Агафонов
Киркоров признал, что без наставников не сумел бы покорить шоу-бизнес
Яйца поддерживают длительную сытость при снижении жира на талии по данным диетологов
Росреестр отказался возобновлять выдачу бумажных свидетельств
Крахмал помогает удалить жир с ковра за 15 минут
Техника обратной подводки помогает при опущенном веке — визажист Нгуен-Греалис
Британская компания по добыче золота в Азербайджане оказалась в эпицентре конфликта

В России вводится запрет на фильмы против традиционных ценностей: как новый закон изменит кинопрокат

Фильмы против традиционных ценностей запретят в России в 2026 году
Кино

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Документ, о котором сообщает ТАСС, предусматривает лишение прокатных удостоверений для картин с соответствующей тематикой.

Кинозал
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кинозал

Основанием для отказа в прокате станет наличие материалов, пропагандирующих отрицание базовых ценностей.

"Наличие в фильме материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, станет основанием для невыдачи или отзыва прокатного удостоверения", — пояснила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в комментарии РИА Новости.

Закон распространяется на крупные онлайн-платформы с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в сутки. Соцсети с посещаемостью более 500 тысяч пользователей также обязаны блокировать запрещённый контент.

Ранее стало известно о введении специальных форм проверки контента для проектов, претендующих на государственные гранты.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Наука и техника
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Секретное оружие Орбана: Москва и Вашингтон восхищаются венгерским премьером Любовь Степушова Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Техника обратной подводки помогает при опущенном веке — визажист Нгуен-Греалис
Британская компания по добыче золота в Азербайджане оказалась в эпицентре конфликта
Секретное оружие Орбана: Москва и Вашингтон восхищаются венгерским премьером
Охрана конфисковала украинский флаг на концерте Моргенштерна*
Фильмы против традиционных ценностей запретят в России в 2026 году
На концерте Моргенштерна* в Испании запретили флаги Украины
Петухи кукарекают по внутренним часам, а не из-за света — Current Biology
Диетолог предупредил об отсутствии лечебного статуса кофе — Николя Обино
В тесто для неаполитанских скобок добавляют отварной картофель — кулинары
Короткий день ускорил закладку бутонов каланхоэ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.