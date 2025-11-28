В России вводится запрет на фильмы против традиционных ценностей: как новый закон изменит кинопрокат

Фильмы против традиционных ценностей запретят в России в 2026 году

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Документ, о котором сообщает ТАСС, предусматривает лишение прокатных удостоверений для картин с соответствующей тематикой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кинозал

Основанием для отказа в прокате станет наличие материалов, пропагандирующих отрицание базовых ценностей.

"Наличие в фильме материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, станет основанием для невыдачи или отзыва прокатного удостоверения", — пояснила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в комментарии РИА Новости.

Закон распространяется на крупные онлайн-платформы с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в сутки. Соцсети с посещаемостью более 500 тысяч пользователей также обязаны блокировать запрещённый контент.

Ранее стало известно о введении специальных форм проверки контента для проектов, претендующих на государственные гранты.