Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разрезание червя усиливает его распространение — комиссар Сид Миллер
Эффективность паровых ингаляций при простуде отметил терапевт-иммунолог Жемчугов
Игровые упражнения ускорили освоение мяча в водном поло — по данным Киселевой
Программы автотуризма внедрены в 74 регионах — Минэкономразвития РФ
Акулы избегают стай дельфинов из-за риска травм — морские биологи
Скрайд – классическая MMORPG, объединяющая десятки тысяч игроков
Анна Седокова решила игнорировать обозлённую публику в соцсетях
Синдром беспокойных ног связан с нарушением обмена дофамина — сомнолог Кудинов
Запечённый чеснок придаёт гарниру мягкую сладость по данным поваров

Никита Михалков выступил против ИИ в кино: почему он назвал оживление актёров преступлением

Михалков осудил использование ИИ для воссоздания умерших актёров
0:58
Кино

Никита Михалков резко осудил практику воссоздания образов умерших актёров с помощью искусственного интеллекта.

Никита Михалков
Фото: mincult.tatarstan.ru by Андрей Данилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Михалков

На пресс-конференции в Москве председатель Союза кинематографистов России назвал такие методы нарушением этических норм и авторских прав. По его словам, использование цифровых технологий не должно подменять творческую составляющую кинопроизводства.

"Я считаю преступным, нарушением всех этических норм и авторского права путём искусственного интеллекта возрождать бывших великих артистов", — заявил Михалков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом режиссёр допустил применение ИИ в других аспектах создания фильмов, если технология остаётся вспомогательным инструментом.

Михалков также подчеркнул важность учёта зрительского восприятия, отметив, что личные творческие амбиции не всегда находят отклик у аудитории.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Схватка за российские активы в Европе вступила в решающую стадию Любовь Степушова Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Синдром беспокойных ног связан с нарушением обмена дофамина — сомнолог Кудинов
Запечённый чеснок придаёт гарниру мягкую сладость по данным поваров
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Численность русского осётра стабилизируется в Каспии — 9 сессия Комиссии в Ашхабаде
В 2025 году вырос спрос на декор в эстетике балета Щелкунчик — Etsy
Отложенный кофе стабилизирует уровень энергии после сна — доктор Эдеас
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,84 млн долларов
Audi представила новый дизель V6 мощностью 299 лошадиных сил — компания
Пассажиры требуют справедливости в общественном транспорте Петрозаводска
Чувствительность зубов часто связана с повреждением эмали — врач Беляева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.