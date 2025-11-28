Никита Михалков выступил против ИИ в кино: почему он назвал оживление актёров преступлением

Михалков осудил использование ИИ для воссоздания умерших актёров

Никита Михалков резко осудил практику воссоздания образов умерших актёров с помощью искусственного интеллекта.

Фото: mincult.tatarstan.ru by Андрей Данилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Михалков

На пресс-конференции в Москве председатель Союза кинематографистов России назвал такие методы нарушением этических норм и авторских прав. По его словам, использование цифровых технологий не должно подменять творческую составляющую кинопроизводства.

"Я считаю преступным, нарушением всех этических норм и авторского права путём искусственного интеллекта возрождать бывших великих артистов", — заявил Михалков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом режиссёр допустил применение ИИ в других аспектах создания фильмов, если технология остаётся вспомогательным инструментом.

Михалков также подчеркнул важность учёта зрительского восприятия, отметив, что личные творческие амбиции не всегда находят отклик у аудитории.