Аватар на развилке: Кэмерон готов закрыть франшизу при одном условии – что случилось

Кэмерон может прекратить съёмки Аватара после третьего фильма

Джеймс Кэмерон признался, что может завершить работу над франшизой "Аватар", если третий фильм не принесёт ожидаемых кассовых сборов.

Фото: flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеймс Кэмерон

Режиссёр пояснил, что производство картины потребовало колоссальных инвестиций, которые должны многократно окупиться. В противном случае Кэмерон рассмотрит альтернативный вариант развития вселенной.

"Если на этом всё заканчивается, то отлично. Его производство обошлось в "чёртову тонну", а чтобы он был прибыльным, ему нужно выдать "две чёртовы тонны"", — заявил Кэмерон в интервью.

При негативном сценарии режиссёр планирует выпустить книги по сюжетам четвёртой и пятой частей. Новая картина сменит повествователя — вместо Джейка Салли историю представит его сын Лоак.

Премьера "Аватара: Огонь и пепел" назначена на 19 декабря в мировом прокате.