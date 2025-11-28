Аватар на развилке: Кэмерон готов закрыть франшизу при одном условии – что случилось

Джеймс Кэмерон признался, что может завершить работу над франшизой "Аватар", если третий фильм не принесёт ожидаемых кассовых сборов.
Режиссёр пояснил, что производство картины потребовало колоссальных инвестиций, которые должны многократно окупиться. В противном случае Кэмерон рассмотрит альтернативный вариант развития вселенной.
"Если на этом всё заканчивается, то отлично. Его производство обошлось в "чёртову тонну", а чтобы он был прибыльным, ему нужно выдать "две чёртовы тонны"", — заявил Кэмерон в интервью.
При негативном сценарии режиссёр планирует выпустить книги по сюжетам четвёртой и пятой частей. Новая картина сменит повествователя — вместо Джейка Салли историю представит его сын Лоак.
Премьера "Аватара: Огонь и пепел" назначена на 19 декабря в мировом прокате.
