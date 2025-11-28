Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бенедикт Камбербэтч возродил забытый проект: когда зрители увидят экранизацию Одинокого волка

Камбербэтч подтвердил планы по экранизации "Одинокого волка"
Бенедикт Камбербэтч подтвердил планы по экранизации приключенческого романа Джеффри Хаусхолда "Одинокий волк".

В интервью для подкаста "SmartLess" актёр заявил, что съёмки картины планируется начать в 2026 году. Проект, о котором впервые сообщили ещё в 2016 году, наконец может быть реализован после длительной паузы.

"У нас ещё нет точной даты, но мы определённо его снимем", — заверил Камбербэтч в беседе с ведущими подкаста.

Актёр намекнул на занятость в других проектах, упомянув "обязательства, связанные с плащами" — это считается отсылкой к его роли Доктора Стрэнджа во вселенной Marvel.

Роман 1939 года рассказывает о британском аристократе, пытающемся убить европейского диктатора и скрывающемся после пыток и побега.

