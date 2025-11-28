Наталия Орейро столкнулась с неожиданным вызовом в России: что стало главным испытанием для актрисы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Орейро назвала главную сложность съёмок в русском фильме
Кино

Наталия Орейро призналась, что главным испытанием во время съёмок в фильме "Письмо Деду Морозу" стало освоение русского языка.

Наталия Орейро
Фото: VK Видео by канал "Стрелец-Молодец", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталия Орейро

По словам звезды "Дикого ангела", задача осложнялась необходимостью не просто произносить отдельные фразы, а говорить грамотно и разборчиво для массового зрителя. Актриса стремилась к высокому качеству речи, несмотря на сохраняющийся акцент.

"Я понимаю больше, чем могу сказать, но мне очень нравится говорить по-русски, и я уже давно прилагаю усилия, чтобы иметь возможность общаться с русскими людьми на их языке", — пояснила Орейро в беседе с Woman.ru.

Актриса добавила, что российские морозы не вызвали у неё трудностей благодаря предыдущему опыту гастролей в Сибири. В завершение интервью Орейро отметила, что мечтает воплотить на экране образ Анны Карениной, если такая возможность представится.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
