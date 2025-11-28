Наталия Орейро столкнулась с неожиданным вызовом в России: что стало главным испытанием для актрисы

Наталия Орейро призналась, что главным испытанием во время съёмок в фильме "Письмо Деду Морозу" стало освоение русского языка.
По словам звезды "Дикого ангела", задача осложнялась необходимостью не просто произносить отдельные фразы, а говорить грамотно и разборчиво для массового зрителя. Актриса стремилась к высокому качеству речи, несмотря на сохраняющийся акцент.
"Я понимаю больше, чем могу сказать, но мне очень нравится говорить по-русски, и я уже давно прилагаю усилия, чтобы иметь возможность общаться с русскими людьми на их языке", — пояснила Орейро в беседе с Woman.ru.
Актриса добавила, что российские морозы не вызвали у неё трудностей благодаря предыдущему опыту гастролей в Сибири. В завершение интервью Орейро отметила, что мечтает воплотить на экране образ Анны Карениной, если такая возможность представится.
