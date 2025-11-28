Хью Джекман назвал любимые фильмы: какие классики вошли в его список

Хью Джекман назвал четыре любимых фильма в беседе с редакцией киноплатформы Letterboxd. Список актёра охватил несколько десятилетий и различных жанров — от послевоенной классики до приключенческого кино.
В перечень вошли признанные эталоны кинематографа, включая мюзикл "Поющие под дождём" и драму "Касабланка".
"Эти фильмы стали для меня источником вдохновения на разных этапах жизни", — пояснил Джекман свой выбор.
Среди картин, отмеченных актёром, оказалась военная драма "Охотник на оленей", получившая пять статуэток "Оскара". Дополнил список первый фильм саги об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом.
Недавно Хью Джекман признался, что больше не будет произносить слово "никогда", особенно по поводу каким-либо ролей.
