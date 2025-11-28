Джеймс Кэмерон потребовал: запретить фильмы Netflix на Оскар — что скрывает эта инициатива

Джеймс Кэмерон заявил, что фильмы Netflix не должны допускаться к кинопремии "Оскар". Свою позицию режиссёр озвучил в подкасте "The Town with Matt Belloni", раскритиковав практику кратковременного проката для формального соответствия требованиям.
Кэмерон назвал такой подход искусственным и не соответствующим духу кинематографа.
"Это приманка для лохов. Мы выпустим фильм на неделю или 10 дней. Мы получим право на рассмотрение "Оскаром". Я думаю, что это в корне гнило", — заявил режиссёр, подчеркнув важность театрального проката.
По мнению Кэмерона, Netflix должен выпускать фильмы в широкий прокат минимум в 2000 кинотеатров на протяжении месяца.
За последние годы несколько проектов платформы номинировались на главную награду, но ни один не одержал победы. Режиссёры этих картин получали награды за режиссуру, однако сами ленты оставались без главного приза.
