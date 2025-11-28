Дмитрий Дюжев вышел в свет вместе с супругой: раскрыта причина редкого появления на публике

Дмитрий Дюжев и его супруга Татьяна Зайцева посетили церемонию евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Их совместное появление в мастерской "12" привлекло внимание, поскольку пара крайне редко выходит в свет вместе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дмитрий Дюжев

Зайцева объяснила, что такие мероприятия отошли на второй план по сравнению с семейными заботами и профессиональной деятельностью.

"Когда мы были совсем юными, это входило в часть нашей жизни. Сейчас есть основная работа. У нас двое детей, которые требуют большого внимания", — цитирует Зайцеву Super.ru.

Женщина работает педагогом-психологом уже одиннадцать лет и считает эту деятельность своим основным занятием.

Пара состоит в браке с 2008 года и воспитывает двух сыновей. Их семью считают одной из самых крепких в актёрской среде.

Летом Дмитрий Дюжев, звезда таких проектов, как "Бригада" и "Жмурки", выступил с резкой критикой возможных ремейков данных кинолент.