Северный полюс вышел из строя: новогодний мультфильм показывает, как технологии лишают нас чудес

4:14
Кино

Спустя один миг после включения первых зимних огоньков город накрывает то самое предновогоднее чувство: хочется выбирать стеклянные игрушки, развешивать гирлянды и украшать дом блестящей мишурой. И хотя многие уже знают наизусть истории про Гринча или потерявшегося Кевина, в этот сезон появился новый анимационный фильм "Эльф и украденное Рождество", который напоминает: чудеса никуда не исчезли — нужно лишь дать им шанс.

Рождественские подарки
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рождественские подарки

На Северном полюсе, где некогда пахло имбирным печеньем и в каждом домике слышался смех эльфов, теперь возвышаются стеклянные стены, работают голограммы и гудит идеально настроенный конвейер. Вместо мастеров-эльфов — тысячи роботов ELF, а сама фабрика превратилась в технологичный хаб, где даже Санта вышел на пенсию, уступив место системе автоматизации. Роль эльфов сводится к обработке жалоб в колл-центре — романтика исчезла, как утренняя изморозь.

Юный эльф Йо-Йо, впервые ступающий в этот стерильный мир, ощущает себя лишним. Он мечтал стать продолжателем дела своего деда — хранителем старой магии — и надеялся, что попадёт в место, где важно вдохновение, а не отчёты, но буквально с первых минут понимает: его идеалы здесь никому не нужны. В попытке хотя бы чуть-чуть вернуть утраченную атмосферу он случайно отключает систему безопасности и открывает путь опасной хакерке по прозвищу Кибер-Скрудж. Та перехватывает контроль над роботами, угрожая уничтожить все подарки, если ей не доставят исчезнувшего с радаров Санту.

В путь отправляется необычная компания: сам Йо-Йо, домашний оленёнок с повадками щенка, жизнерадостный дедушка-эльф с лёгкой безуминкой, строгая управляющая Коко, привыкшая подчиняться лишь алгоритмам, и старый дрон — почти списанный, но упрямо цепляющийся за жизнь. Набор странноватый, но именно такие составы обычно и вытягивают миры из беды.

О путешествии и разрушении привычных образов

Компания оказывается в вихре приключений: прыгает в снежные шары-порталы, обнаруживает забытые ретро-сани, сталкивается с байкерами-Сантами и заглядывает в спортзал северных оленей, где те готовятся к многокилометровым полётам. Режиссёры Рикард Куссо и Дамьян Митревски, а также сценарист Джэми Нэш сознательно играют со стереотипами: ломают привычные образы, добавляют в кадр лёгкий абсурд и не стесняются соединять несовместимое.

При этом создатели не выступают против технологий. Они лишь напоминают: если бездумно заменять тёплые традиции удобством, можно незаметно потерять то, ради чего этот праздник вообще существует. Когда-то эльфийская мастерская была местом, где разливали горячий шоколад и поздравляли друг друга. Теперь — офис, где каждый бежит по бесконечной ленте задач. Коко так увязла в табличках и отчётах, что перестала чувствовать наступление праздника. И даже привычная поездка на автобусе — раньше повод поздороваться с водителем-Снеговиком — теперь сводится к механическому движению робомашины.

В какой-то момент оптимистичный Йо-Йо спрашивает Коко, отчего она совсем не радуется Рождеству.

"Сил на веселье просто не осталось", — сказала управляющая фабрикой Коко.

Три интересных факта

  1. В озвучивании использовались реальные шумы старых игрушечных механизмов.

  2. Дизайн роботов ELF вдохновлён заводскими механизмами 1960-х.

  3. Музыкальная тема фильма записана на живом оркестре, что добавляет тёплый звук.

Исторический контекст

• Традиция рождественских эльфов зародилась в XIX веке в скандинавских странах.
• Первые изображения Санты с фабрикой игрушек появились в рекламе начала XX века.
• Идея автоматизации Северного полюса регулярно появляется в современной массовой культуре — как отражение реальных мировых трендов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
