Правда о застольях в советских фильмах: почему актёрам иногда приходилось пить по-настоящему

Георгию Вицину пришлось выпить настоящее пиво на съёмках
3:07
Кино

В фильмах мы привыкли видеть лёгкость: герои звонко чокаются бокалами, сцены застолий выглядят правдоподобно, а артисты держатся так уверенно, будто в кадре действительно налито что-то крепкое. На самом деле чаще всего это лишь умело подобранные заменители. Однако советская киноиндустрия знала немало исключений: иногда актёры действительно пробовали алкоголь — не для храбрости, а для убедительности роли.

Белое и красное вино
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белое и красное вино

Чем заменяют алкоголь в кадре

Чтобы сцена застолья выглядела натурально, реквизиторы подбирают напитки, максимально похожие по цвету и плотности на оригинал. Обычно ограничиваются самым простым:

  1. Чёрный чай — незаменимый "коньяк" и "бренди".

  2. Вишнёвый или гранатовый сок — классическая альтернатива вину.

  3. Лимонад или вода с газом — вместо шампанского.

  4. Горячая вода, уксус или настой — если в кадре показывают крепкий напиток, но пить его не требуется.

Такие подмены позволяют актёрам сохранять концентрацию и выполнять длинные сцены без риска сорвать рабочий процесс. Но в советскую эпоху строгий график не всегда спасал от форс-мажоров: художественная задача иной раз брала верх.

Случаи, когда актёры действительно выпивали

Истории со съёмочных площадок сохранили несколько моментов, когда алкоголя избежать не получилось. Самый известный — эпизод с Юрием Никулиным в картине "Когда деревья были большими". Ради убедительности кадра артист выпил рюмку, после чего несколько дублей пришлось переснимать: улыбка на лице не исчезала.

Ещё один пример связан со съёмками комедии "Кавказская пленница". Режиссёр Леонид Гайдай долго пытался подобрать для Георгия Вицина замену пиву, но отвар шиповника в стакане выглядел слишком неестественно. В итоге в кадре оказалось настоящее пиво, хоть артист и был против такого решения. Коллеги Юрий Никулин и Евгений Моргунов идею, напротив, восприняли с энтузиазмом.

Три интересных факта

  1. В ряде зарубежных студий существуют целые лаборатории по созданию "фальшивых напитков".

  2. Для имитации пивной пены используют специальные пищевые стабилизаторы, которые держатся в стакане до 40 минут.

  3. В некоторых современных сериалах крепкие напитки заменяют не жидкостью, а силиконовыми вставками — камера "рисует" жидкость цифровыми эффектами.

Исторический контекст

• В 1930–1950-е годы реквизит делали вручную: окрашивали воду, использовали отвары и домашние настои.
• В 1960–1970-е кино перешло на более качественные заменители, включая импортные соки.
• К концу 1980-х появились первые коммерческие бутафорские напитки, ориентированные именно на киносъёмки.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
