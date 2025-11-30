Герой-одиночка стал угрозой целой системе: почему Брюс Ли не прошёл цензуру в Великобритании

"Дракон: История Брюса Ли" был запрещён в Великобритании

Сегодня имя Брюса Ли вызывает мощные ассоциации с энергией, внутренней дисциплиной и киношной харизмой, которой до сих пор вдохновляются миллионы. Но путь его фильмов к мировому зрителю оказался полон странных запретов. Одни рождались из идеологии, другие — из бюрократии, а какие-то выглядели почти абсурдно. И именно эти истории лучше всего показывают, насколько ярким и неоднозначным было влияние мастера боевых искусств.

Фото: worthpoint.com by National General Pictures, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Брюс Ли

Кому мешал Брюс Ли в СССР и Великобритании

В Советском Союзе ранних десятилетий фильмы с участием Брюса Ли не считались подходящими для массового проката. В них видели угрозу коллективистскому восприятию жизни: герой-одиночка, который собственными силами меняет ход событий, плохо сочетался с образцом "правильного" кинематографа. Кроме того, действовал официальный запрет на карате, что автоматически делало любые фильмы о боевых искусствах нежелательными.

В Британии же повод оказался совершенно иным — и куда менее ожидаемым. В 1993 году картину "Дракон: История Брюса Ли" не пустили в прокат из-за нунчаков. В то время британские законы приравнивали этот спортивный снаряд к холодному оружию. Его нельзя было носить, хранить без разрешения, а уж показывать в кино — тем более.

В фильме присутствовали две сцены с нунчаками. Одну можно было вырезать, но другая была ключевой: герой побеждал мифического демона. Именно этот эпизод режиссёр Роб Коэн отказался менять, заявив.

"Я предпочту не выпускать фильм в Великобритании, чем резать его", — сказал режиссёр Роб Коэн.

Студия Universal подсчитала: из-за отказа от проката могут потерять около $10 млн. Но режиссёр настоял, подчёркивая, что западное огнестрельное оружие в британских фильмах никого не смущает. Парадоксальная ситуация лишь усилила споры вокруг наследия Брюса Ли.

