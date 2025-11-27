Травма Сталлоне на съёмках Рокки 4: почему Дольф Лундгрен испытывает чувство вины спустя десятилетия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Кино

Дольф Лундгрен выразил сожаление по поводу инцидента на съёмках фильма "Рокки 4", в результате которого Сильвестр Сталлоне оказался в больнице.

Сильвестр Сталлоне
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сильвестр Сталлоне

68-летний актёр рассказал об этом в интервью Fox News, вспоминая работу над культовой картиной 1985 года. Съёмки боевой сцены между их персонажами продолжались две недели.

"Я вернулся в Лос-Анджелес, мне позвонил продюсер и сказал, что я свободен на две недели. Оказалось, Слай в больнице", — поделился воспоминаниями Лундгрен.

Он подчеркнул, что чувствовал свою вину за произошедшее, хотя и сам получал серьёзные удары во время работы над сценой.

Сталлоне как режиссёр картины требовал от партнёра реалистичности. Он лично инструктировал Лундгрена наносить мощные удары по корпусу. Актёр предположил, что травма могла стать следствием общей усталости Сталлоне от интенсивного графика съёмок. На прямой вопрос о сломанных рёбрах Лундгрен предпочёл не давать конкретного ответа.

Роль советского боксёра Ивана Драго стала для Лундгрена прорывной в карьере. Несмотря на инцидент, фильм "Рокки 4" принёс ему мировую известность и укрепил статус одного из самых узнаваемых актёров в жанре боевиков.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
