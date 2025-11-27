Травма Сталлоне на съёмках Рокки 4: почему Дольф Лундгрен испытывает чувство вины спустя десятилетия

Дольф Лундгрен рассказал о травме Сталлоне в "Рокки 4"

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Дольф Лундгрен выразил сожаление по поводу инцидента на съёмках фильма "Рокки 4", в результате которого Сильвестр Сталлоне оказался в больнице.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сильвестр Сталлоне

68-летний актёр рассказал об этом в интервью Fox News, вспоминая работу над культовой картиной 1985 года. Съёмки боевой сцены между их персонажами продолжались две недели.

"Я вернулся в Лос-Анджелес, мне позвонил продюсер и сказал, что я свободен на две недели. Оказалось, Слай в больнице", — поделился воспоминаниями Лундгрен.

Он подчеркнул, что чувствовал свою вину за произошедшее, хотя и сам получал серьёзные удары во время работы над сценой.

Сталлоне как режиссёр картины требовал от партнёра реалистичности. Он лично инструктировал Лундгрена наносить мощные удары по корпусу. Актёр предположил, что травма могла стать следствием общей усталости Сталлоне от интенсивного графика съёмок. На прямой вопрос о сломанных рёбрах Лундгрен предпочёл не давать конкретного ответа.

Роль советского боксёра Ивана Драго стала для Лундгрена прорывной в карьере. Несмотря на инцидент, фильм "Рокки 4" принёс ему мировую известность и укрепил статус одного из самых узнаваемых актёров в жанре боевиков.