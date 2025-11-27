Отказ от Голливуда: почему Наталия Орейро предпочла остаться в латиноамериканском кино

Наталия Орейро отказалась от контрактов в Голливуде

Кино

Наталия Орейро раскрыла детали профессионального выбора в интервью Надежде Стрелец. Актриса подтвердила, что получала предложения о контрактах в Голливуде, но сознательно отклонила их.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

По словам звезды, её никогда не привлекала перспектива работы в американской киноиндустрии.

"Мне предлагали контракты, делали хорошие предложения. И хотя я люблю голливудское кино как зритель, у меня никогда не было потребности признания там", — пояснила Орейро.

Она добавила, что переезд потребовал бы смены языка и ограничил бы её амплуа стереотипными ролями латиноамериканок.

Ключевым фактором стало желание сохранить культурную идентичность.

"Очень важно иметь возможность рассказывать истории, которые формируют культурный контекст моей страны, на своём родном языке", — отметила актриса в беседе с журналисткой.

Для Орейро принципиально оставаться в испаноязычном пространстве, где она может выбирать материал и сохранять творческую свободу.