Отказ от Голливуда: почему Наталия Орейро предпочла остаться в латиноамериканском кино

Наталия Орейро раскрыла детали профессионального выбора в интервью Надежде Стрелец. Актриса подтвердила, что получала предложения о контрактах в Голливуде, но сознательно отклонила их.
По словам звезды, её никогда не привлекала перспектива работы в американской киноиндустрии.
"Мне предлагали контракты, делали хорошие предложения. И хотя я люблю голливудское кино как зритель, у меня никогда не было потребности признания там", — пояснила Орейро.
Она добавила, что переезд потребовал бы смены языка и ограничил бы её амплуа стереотипными ролями латиноамериканок.
Ключевым фактором стало желание сохранить культурную идентичность.
"Очень важно иметь возможность рассказывать истории, которые формируют культурный контекст моей страны, на своём родном языке", — отметила актриса в беседе с журналисткой.
Для Орейро принципиально оставаться в испаноязычном пространстве, где она может выбирать материал и сохранять творческую свободу.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.